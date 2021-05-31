Çankaya’da yatırımlar devam ediyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “21. Yüzyılın Halkevleri”olarak nitelediği Çankaya Evlerinin sayısı artıyor.

Yeni Çankaya Evi, doktor, akademisyen aydın -yazar Türkan Saylan’ın adını yaşatacak. Çankaya Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Beytepe’de 667 metrekare büyüklüğündeki Türkan Saylan Çankaya Evi 2 Haziran’da açılıyor. Akademisyen, aydın, yazar, Doktor Türkan Saylan’ın adını yaşatacak Çankaya Evi, okuma odası, kitaplığı, çok amaçlı salonu ve geniş atölyeleriyle Çankayalılara hizmet verecek.

Bölgeye değer katacak

Çankaya’da üretilen her hizmetin halk yararına olduğunu kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve başladığımda 14 olan Çankaya Evi sayısını kısa sürede 30’a çıkardık. Beytepe’de hizmete açacağımız yeni Çankaya Evimize hayatı ve mücadelesiyle herkese örnek olan Türkan Saylan hocamızın ismini vermenin gururunu yaşıyoruz. Demokrasi, adalet ve eşitlik için savaşan Türkan Saylan’ın izinden gitmeye devam edeceğiz. Sosyal hukuk devleti isteyen bizler, Cumhuriyete sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Karanlıklarla, cehalete karşı omuz omuza mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Türkan Saylan Çankaya Evi’nin bölgeye değer katacağını vurgulayan Taşdelen şöyle devam etti: "Halkın olanı halka döndürüyor, bütçemizdeki her kuruşu halkımız için kullanıyoruz. Çankayamızı rant-beton istilasından kurtarmak için mücadele veriyoruz. Sosyal ve kamucu belediyecilik anlayışımızı artırarak sürdüreceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan her hizmeti tüm yurttaşlarımıza ulaştıracağız” diye konuştu.