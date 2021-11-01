Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 21’inci yüzyılın halk evleri olarak nitelediği Çankaya Evleri, yeni döneme başladı. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde sınırlandırılan kapasite ile 4 bin 587 Çankayalı, 90 farklı branşta, 17 Çankaya evinde eğitim alacak.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı. 2021 yılının ilk döneminde 4 bin 587 Çankayalı 90 farklı branşta eğitim görecek. Halk Eğitim Merkezlerinden gelen eğitmenlerin yabancı dil derslerinden diksiyon derslerine, makyaj teknik eğitiminden enstrüman çalmaya kadar geniş bir yelpazede eğitim verdiği ’Çankaya Evi’ kurslarını bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da alacak.

Çayyolu bölgesi 8 Kasım’da

Ekim ayı ile birlikte 17 Çankaya Evinde ilk ders zili çalarken, Çayyolu ve Yaşamkent bölgesindeki 6 Çankaya Evinde eğitim dönemi Kasım ayında başlayacak. Bu bölgedeki Çankaya Evlerinde kurslara katılmak isteyen vatandaşlar fotoğraf ve kimlik fotokopileriyle 8 Kasım’dan itibaren başvuru yapabilecek.

Yeni Çankaya Evleri geliyor

Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri Çankaya Evlerimizin sayısını artırıyoruz. Bu yıl Türkan Saylan Çankaya Evi ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerini hizmete açtık. Yakında Yıldız Çankaya Evimizi de açacağız. Dikmen Karapınar’da temel attık. Kırkkonaklar ve Çayyolu’nun temelini bu yıl atacağız. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21’inci yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evlerinde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” diye konuştu.