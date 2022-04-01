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Canan Karatay, yeni kitabında tabii bağışık geliştirmeyi anlatıyor

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kaleme aldığı ‘Karatay Sözü’ kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta tabii usullerle vücut bağışıklığını arttırma ve koruma konusunda birçok kolay ve hesaplı tavsiyeler yer alıyor.

Kültür Sanat 01.04.2022, 11:13
Canan Karatay, yeni kitabında tabii bağışık geliştirmeyi anlatıyor

Prof. Dr. Canan Karatay’ın kaleme aldığı ‘Karatay Sözü’ kitabı raflarda yerini aldı. Kitapta tabii usullerle vücut bağışıklığını arttırma ve koruma konusunda birçok kolay ve hesaplı tavsiyeler yer alıyor.

’’Her yaşta, her zamanda, her şartta Bağışıklık Zırhımız’’ temasıyla hazırlanan Canan Karatay’ın kitabı ‘Karatay Sözü’ okuyucularla buluştu. 60 yıllık hekim tecrübesi ile Doktor Canan Karatay, tüm virüslere ve bakterilere karşı, kolaylıkla uygulanabilen vücut savunması güçlendirme usullerini anlatıyor.

Kitap hakkında bilgi veren Prof. Canan Karatay, ’’Hekimlik mesleğini çok sevdim. Daha sonradan başladığım yazarlığı da çok sevdim. Bugüne kadar öğrendiklerimi, okuduklarımı, paylaşmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi. Kitap fuarlarında tanıştığım okurlarımın "sağlığıma kavuştum", "çocuğum iyileşti” diye teşekkürleri, benim için en büyük mükafat oluyor. Bu kitapla bağışıklığın önemini anlatmak, gelecek nesillere güzel bir tecrübe mirası bırakmak istedim. ‘Karatay Sözü’ bunun için yazıldı. Herkes kendi kendinin hekimi olsun diye istedim. 7’den 70’e her yaşta en ucuz, en kolay, yan etkisiz ve pratik uygulanabilir hayat tarzı geliştirmek mümkün olduğu için, ’Karatay Sözü’ şeref sözüdür’’ diye konuştu.

Kitapta yer alan konu başlıkları şöyle:

Bağışıklık Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır? Vücutta Neler Yapar?

Korona Virüslere Karşı Doğal Korunma Yöntemleri Neler?

Mikrobiyom Nedir? Nasıl Çalışır? Vücudumuzda Sıhhatli Bir Mikrobiyom Oluşturmanın Yolları.

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