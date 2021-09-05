Çanakkale’nin tek ve son saraçı Ruşen Şahin: “Artık bu meslek bitti, çırak yetişmiyor”

Çanakkale’nin tek ve son saraçı olan Ruşen Şahin, Türk el sanatlarının bir kolu olan saraçlığın bittiğini ve yeni çırakların yetişmediğini söyledi.

Türk el sanatlarının bir kolu olan saraçlık mesleği, sanayinin gelişmesi ve köyden kente göçlerin devam etmesiyle unutulmaya yüz tutuyor. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde saraçlık yapan ve ilçeler de dahil olmak üzere kentin tek saraçı olan Ruşen Şahin (60) ise 40 yıldır bu mesleği yapıyor. Saraçlık mesleğinde yeni çırakların yetişmediğini belirten Şahin, “Bizim meslekte çırak yok artık, yetişmiyor. Bizim işçilik de öldü. Sanayiden dolayı şehirleşme başladı. Bizim de işlerimiz eskisi gibi olmuyor. Saraç; kemer, yular ve hamutlar yapar. Yani hayvana hamut yapıyorsun, insana da kemer ve av çantası yapıyorsun. Bunların hepsini yaptık, yakıştırdık ve bizim işler artık bitti” dedi.

“Hamut ve yular artık yapılmıyor, köylerde bu işler bitmiş”

Saraçın at arabası koşumları, binek veya çeki at takımları, eyer, semer gibi bütün takımların deri ve meşinden olan kısımlarını yapan veya tamir eden kişiler olduğunu söyleyen Şahin, “Şimdi Çanakkale merkezden gelerek köpek kayışı yaptırdılar. Gençlik de bu işleri bilmez. Biz aynı tempoda çalışmaya devam ediyoruz. Allah’ımıza şükür sağlığımız yerinde. Sağlığımı da bu meslek ve dükkana bağlıyorum. Kemeri çabuk yaparız, uzun uzadıya bir iş çıkmaz ama hamut vardır, onu da sabahtan öğlene kadar anca yaparız. Hamut atları arabaya koşarken boyunlarından geçirilen deri kaplı halka. Bunlar artık bitti. Şimdi koyun ve köpek kayışları yapıyoruz. Bunlar satılıyor. Hamut ve yular artık yapılmıyor, köylerde bitmiş yani bu işler” diye konuştu.

“Gençler bu meslekten karnını doyuramaz”

Ağır sanayinin gelişmesi ve köyden şehre göçlerin devam etmesiyle birlikte gençlerin bu tip mesleklere sıcak bakmadığını ifade eden Şahin, “Gençlere hiçbir tavsiyem olmaz. Onlar bu meslekte karnını doyuramaz. Biz bile para kazanmıyoruz, emekli olmasak belki de zor duruma düşeriz. Artık hobi olarak bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.