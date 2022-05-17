Çanakkale’den Samsun’a şehit toprağı taşıyan bisikletliler Kastamonu’ya ulaştı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çanakkale’den aldıkları toprağı Samsun’a ulaştırmak için yola çıkan bisikletliler, Kastamonu’nun Tosya ilçesine ulaştı.

Çanakkale 57. Piyade Alayı Şehitliği’nden 9 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Samsun’a ulaştırmak için yola çıkan Çanakkele Bisiklet Platformu gönüllüleri, Kastamonu’ya ulaştı. Gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesine gelen bisikletlileri Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve vatandaşlar karşıladı. Geceyi Tosya ilçesinde geçiren bisikletliler, Samsun’a ulaşabilmek için sabah saatlerinde tekrar yola çıktı.

10 günde bin 100 kilometre pedal çevirerek Samsun’a ulaşmak için yola çıktıklarını belirten Kazım Uzun, "Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetlerimizi iletmek için bu turu gerçekleştiriyoruz. Çanakkale şehitliği 57. Alay’dan aldığımız şehit toprağını 19 Mayıs tarihinde Samsun’a ulaştırmak için pedal çevireceğiz" dedi.