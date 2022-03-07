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Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyasının sur duvarları restore ediliyor

Çanakkale Savaşları sırasında 4. Ağır Topçu Alayı’nın karargah merkezi olan Namazgah Tabyalarının sur duvarlarının restorasyon çalışmaları başladı. 252 yıl önce inşa edilen tabyanın çevresi yeniden restore edilerek tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin ziyaretine açılacak.

Kültür Sanat 07.03.2022, 11:44
Çanakkale’de, 252 yıllık tarihi Namazgah Tabyasının sur duvarları restore ediliyor

Çanakkale Savaşları sırasında 4. Ağır Topçu Alayı’nın karargah merkezi olan Namazgah Tabyalarının sur duvarlarının restorasyon çalışmaları başladı. 252 yıl önce inşa edilen tabyanın çevresi yeniden restore edilerek tarihte yolculuk yapmak isteyenlerin ziyaretine açılacak.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kilitbahir köyünde yer alan Kilitbahir Kalesi’nin hemen yanındaki Namazgah Tabyalarının sur duvarları yeniden ayağa kalkıyor. 1770 yılında inşa edilen Namazgah Tabyası zaman içerisinde gelişen askeri teknoloji ile birlikte II. Abdülhamid döneminde yeniden inşa ettirildi. 4. Ağır Topçu Alayı’nın karargah merkezi olan tabya 1915 Çanakkale Deniz Muharebelerinde müttefik donanmasının yoğun bombardımanına maruz kalmasına rağmen, önemli bir hasar görmemişti.

Cumhuriyet döneminde 1960 yılına kadar askeri amaçla kullanılan Namazgah Tabyasını Palazbaba Tepesi yönünde çevreleyen duvarının tabya ile ilişkisi yol nedeni ile kesilmişti. Duvarın üzerinde nizamiye karakolları, fırın, çamaşırhane gibi hizmet birimleri yer alıyordu. 4 kapısı olan tabyanın 3’ü mevcut olarak dururken, Mecidiye Tabyası yönündeki 4’üncü kapı ise karayolu yapımı nedeniyle tamamen tahrip edilmişti.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak restorasyon faaliyetlerimiz devam ediyor. En çok bilinen Kilitbahir Kale’mizin restorasyon süreci tamamlanıp ziyarete açıldıktan sonra, hemen tamamlayıcı olarak düşündüğümüz Namazgah Tabyası ve sur duvarlarında restorasyon çalışmalarımızı başlattık. İnşallah düşüncemiz şu; kale, tabya ve sur duvarlarıyla beraber orası insanların yürüyerek uzun saatler geçirebildiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı bir destinasyon merkezi haline gelecek. Tarihi yapıların ele alınması, restorasyon süreçleri Tarihi Alan başkanlığı olarak bizim için çok önemli. Hem dokuyu koruyorsunuz hem de işlevlendiriyorsunuz. Alan Başkanlığı olarak biz bu konuda çok iyi hale geldik ve bütün o tarihi mekanların özgünlüğünü koruyarak ziyarete açık hale getiriyoruz. Bir çok noktada restorasyon süreçlerimiz devam ediyor ama buralar hemen Kilitbahir Kalesi’nin yanında, sahile yakın olan yerler. İnsanların gelip, zaman geçirdiği ve tarihin içerisinde bir yolculuk yaptığı tarihi yerler olmuş olacak. Tarihi Alan Başkanlığı olarak, dokunmadığımız ele almadığımız tarihi, ecdad yadigarı mekan kalmayacak. Çünkü bunlar tarihi bir kıymet, hepsinin hatırası var. Türk milletinin tarihinde gazi olmuş, birçok olaya tanıklık etmiş ve birçok önemli insanı ağırlamış bu mekanlar. Oralar Çanakkale Zaferi’ni yazan Mehmetçiğimizin yaşadığı tarihi mekanlar” şeklinde konuştu.

Sur duvarlarının uzunluğu 350 metre olup kalınlığı 80 santimetre, yüksekliği 3,50 metre olarak 3 bölümlü inşa ediliyor. Birinci bölüm kireç harcı ile birleştirilmiş moloz taş duvar olup yaklaşık 2 metre yükseklikte. Moloz duvar örgüsünün üzerinde tüfek atışına uygun, tuğla ile örülmüş olan mazgal pencerelerin yer aldığı ikinci bölüm yer alıyor. Mazgal pencereli bölümün yüksekliği yaklaşık 70 santimetre. Üçüncü bölüm mazgal pencerelerin üzerinde yükselen yaklaşık 80 santimetre yüksekliğinde birinci bölümde olduğu gibi moloz taşla inşa edilmiş olan üçüncü bölüm ile duvar sonlanmaktadır. Duvar yüzeyinde tuğla örgü ile yapılan mazgal pencereleri dışında herhangi bir hareketlenme ve bezeme bulunmuyor. Duvar güzergahı boyunca dört adet su drenaj kanalı yer alıyor. Bunlardan Kilitbahir Kalesi duvarına bitişik olan kemer, kalenin etrafını saran hendeğin üzerinden geçiyor.

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