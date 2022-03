Çanakkale’de 18 Mart Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl hazırlıkları başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü kapsamında, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde düzenlenecek tören için hazırlıklar başladı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi töreni hazırlıkları devam başladı. 18 Mart törenleri öncesinde Şehitler Abidesi’nde bulunan rölyefte rötuş ve temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107. yıl etkinliklerine çalışmaya başladık ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak yine bu büyük zaferimizi devletimiz ve milletimizle büyük bir coşku ile kutlayacağız, hazırlıklarımız başladı. İnşallah, her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle Çanakkale Deniz Zaferi’mizi 18 Mart’ta büyük bir onur ve coşkuyla kutlamış olacağız. Çünkü, Çanakkale denildiği zaman Türk milletinin kalbi başka atmaya başlar, Türkiye’de akan sular durur ve herkes Çanakkale’yi çok sever. Çünkü Çanakkale bizim ortak paydamız ve değerimiz. Her şehirden, ilçe ve köyden gelen Mehmetçiklerimiz ya şehit ya da gazi olmuştur. Dolayısıyla Türk milleti için bu kadar kıymetli olan Çanakkale Zaferi’mizde biz her yıl daha büyük bir coşku ve katılımla kutluyoruz” dedi.

“Tarihsel bir gün yaşayacağız”

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünde dünyanın en büyük orta açıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacağını belirten Başkan Kaşdemir, “İnşallah bu yıl 1915 Çanakkale Köprü’müzde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu büyük köprüyü açmış olacak. Bu da bir simgedir, tarihe vurulan bir mühürdür. Nasıl Çanakkale Zaferi’mizle tarihe Türk milleti olarak bir mühür vurduk, bu Çanakkale Boğazı’na yapmış olduğumuz köprüyle de tarihte önemli bir olay gerçekleşmiş oluyor. Hem 18 Mart Deniz Zaferi’miz hem de Çanakkale Köprü’müzün açılışıyla tarihsel bir gün yaşayacağız. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da biz, gelen misafirlerimizi ağırlamak için bütün çalışmalarımızı yapmaya başladık. Yine her zaman olduğu gibi buraya gelen bütün misafirlerimiz, Çanakkale ruhunu hissedecekler ve Çanakkale o gün başka bir gün yaşayacak ve bir kez daha şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle yad edeceğiz” diye konuştu.