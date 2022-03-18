Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı

Batman’ın Sason ilçesinde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü lapa lapa kar yağışı altında törenle kutlandı.

Tarihe altın harflerle yazılan ve yüz binlerce vatan evladının şehit düştüğü Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü kutlamaları, Sason’da lapa lapa kar yağışı altında gerçekleşti. Kar yağışı altında Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen ilçe protokol ekibi ve ilçedeki gazi ile şehit yakınları, büyük zaferi kutladı. Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine İlçe Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, protokol üyeleri, askeri personel, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı’na kaymakamlık, belediye başkanlığı ve şehit yakınları tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gülşen Erdem, Çanakkale’de yazılan zaferin yüz yıllarca unutulmayacağını ifade etti.