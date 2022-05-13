Çanakkale Tarihi Alan’da Fotoğraf Maratonu başladı

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu’ başladı.

Dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Tarihi Alan’ın tarihi, kültürel ve manevi değerleri ile doğal dokusunun tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen ‘Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu’ için başvuru kayıtları Kilitbahir Kalesi içerisinde yapılmaya başladı. Katılımcılar, Gelibolu Yarımadasında bulunan şehitlik, anıt ve mezarlıkları fotoğrafladılar. Her yarışmacının en fazla 5’er adet çektiği fotoğrafları online olarak en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 23.00’e kadar sisteme yüklemesi gerekmekte.

Sonuçlar 20 Mayıs tarihinde açıklanacak

Online olarak sisteme yüklenen fotoğraflar jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirmenin ardından 20 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak. Birinciye 10 bin lira ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyası, ikinciye 6 bin lira ve TFSF Gümüş Madalyası, üçüncüye 4 bin lira ve TFSF Bronz Madalyası verilecek. Yarışmada, 3 kişiye ikişer bin liralık mansiyon, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü olarak 3 bin lira, Jüri Özel Ödülü olarak da 2 bin lira dağıtılacak.