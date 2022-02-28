Çanakkale Savaşları’nda Mehmetçiğin kullandığı 112 yıllık tıbbi serum ampulleri bulundu

Çanakkale’de, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Namazgah Tabyası’nın sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları’ndan kalma, boyları 8 santimetre olan 2 adet tıbbi serum ampulleri bulundu.

Gelibolu Yarımadası, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyünde bulunan Namazgah Tabyası’nın sur duvarları restorasyon çalışmaları sırasında, Çanakkale Savaşları sırasında Mehmetçiğin sırt çantasında bulunan tıbbi amaçlı 2 adet serum ampulü bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgelerde hassasiyetle çalışmalarına devam ediyor. 1910 yılında üretildiği düşünülen ve Çanakkale Savaşları sırasında kırılmadan günümüze kadar gelen 112 yıllık serum ampulü büyük heyecan uyandırdı.

Bölgedeki restorasyon çalışmalarında kuyumcu hassasiyetiyle çalıştıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale Tarihi Alan’daki restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi mekanlardaki, gazi mekanlarımızdaki restorasyon çalışmalarımız sırasında Çanakkale Savaşları’na ait malzemeler gün yüzüne çıkıyor. Yapmış olduğumuz restorasyonlarda adeta bir kuyumcu hassasiyeti ile çalışıyoruz. Çünkü buradaki bütün harp malzemelerinin hatıralarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve farkındayız. İşte Çanakkale Savaşları sırasında gazi olmuş mekanlardan birisi olan Namazgah Tabyası’ndaki sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sırasında, o dönemde askerlerin sırt çantalarında olma ihtimali olan bir flakon, bir serum şişesi gün yüzüne çıktı. Tabii bunlar, cam şişe içerisinde saklandığı için bugüne kadar gelmiş ama restorasyon çalışmaları sırasındaki hassasiyetin, inceliğin ve dikkatin sonucu olarak da kırılmadan elimize geçmiş oldu. Tabi içi dolu olan bir serum şişesinin Çanakkale Savaşları sırasında bir askerin çantasındaki bir morfin olabilme ihtimali yüksek. Biz tarihi alan başkanlığı olarak bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Buradaki bütün hatıraların, malzemelerin, o Mehmetçiğin kullandığı eline dokunmuş olduğu malzemelerin hatıralarının ne kadar büyük olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah bu tarihi mekanlardaki bütün hatıraları yüksek olan malzemeleri gün yüzüne çıkartıp, gelen ziyaretçilerimize sergileme imkanına sahip olacağız. Çanakkale ruhunun bu topraklarda nasıl oluştuğunun, o büyük destanın nasıl yazıldığını gelen ziyaretçimize daha iyi anlatma imkanına sahip olacağız. Çanakkale 18 Mart Zafer Günü’nün yaklaştığı bu dönemlerde böyle maneviyatı yüksek hatıraların, malzemelerin çıkmış olması bizleri daha önemli bir çalışma yapmaya sevk ediyor. Çanakkale Türk milletinin kalbidir. Çanakkale Türkiye’nin kalbidir. Çanakkale dediğin zaman Türkiye’den akan sular durur. İnşallah 18 Mart törenlerimizde yine her zaman olduğu gibi devletimiz ve milletimizle en iyi şekilde kutlayacağız” dedi.

Restorasyon çalışmaları sırasında çıkartılan serum şişeleri, yapılan incelemelerin ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde ziyaretçilerin izlenimine sunulacak.