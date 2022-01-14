Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 36’ıncı durağı Elazığ oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçtiğimiz sene hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale’den yola çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi " tırı, ikinci kez Elazığ’da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Çanakkale Savaşları’ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" tırının 36’ncı durağı Elazığ oldu. Yeni Valilik Meydanı’nda 7 farklı vitrin ve dış seslerle ambiyans oluşturulan tıra 7’den 70’e her yaştan insan yoğun ilgi gösterdi. Pandemi nedeniyle ziyaretçilerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alındığı mobil müze, son gününde vatandaşlar ve öğrencilerin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik, Asayiş, Özel Harekat ve Toplum Destekli Polislik şube müdürlükleri ekiplerini ağırladı. Müzeyi gezip ilgililerden bilgi alan polisler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yürüttükleri proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren organizasyon teknik sorumlusu Ali Aydın, “Biz üç gün boyunca burada ikamet edeceğiz. Birinci gün çok fazla ziyaretçimiz olmadı ama ikinci gün tatminkar bir ziyaretçi sayımıza ulaştık. Bugün son günümüzde kolluk kuvvetleri bizi ziyaret etti. Yine öğretmenler öğrencileriyle bizi ziyaret etmekteler. Ziyaretçilerimizi bugün saat 18.00’e kadar bekliyoruz. Müzemizin içerisinde 7 adet vitrin bulunuyor. Bu 7 adet vitrinde savaşın başlangıcı, gelişimi ve sonucunu anlatıyoruz. Şu anda 36’ncı ildeyiz ve bu bizim ikinci turumuz. Elazığ’da geçen sene yine ziyaretçi sayımız iyiydi. Bu üç gün boyunca da iyi bir ziyaretçimiz oldu” dedi.

Mobil müze tırının kente gelmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Zülküf Doğantemur, “Atalarımıza minnettarız. Bu yoklukla savaşı kazanmışlar. Büyük bir nimet. Müze tırının gelmesi ve bunları hatırlatması güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah, kolluk kuvvetlerimizin de yardımcısı olsun, eksikliklerini göstermesin” diye konuştu.

Kız kardeşiyle birlikte müzeyi gezen Tuana Selin Erkılınç adlı çocuk ise, “Bunları gördüğüm zaman duygulanıyorum, eski zamanlara doğru gidiyorum. Geçmişim hakkında bilgi ediniyorum. Güzel bir fuar olmuş ve gezmesi de güzel” ifadelerini kullandı.