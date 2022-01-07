Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Gezgin Kültür Festivali’ kapsamında Türkiye turunu sürdüren ’Çanakkale Mobil Müze Tırı’, Bitlis’in Tatvan ilçesinde ziyarete açıldı.

Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müze Tırı, Tatvan’da vatandaşların hizmetine açıldı. Çanakkale Savaşları’nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgeler 7’den 70’e herkes tarafından yoğun ilgi gördü.

1915 Çanakkale Savaşından günümüze kalan savaş eserlerinin sergilendiği Mobil Müze Tırına halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Mobil Müze Teknik ve Medya Sorumlusu Ali Aydın, “Tatvan ilçesinde ziyaretçilerimize mobil müzemizi açtık. Sosyal mesafeye uygun şekilde müze içerisine 10’ar ziyaretçi alıyoruz. Tatvan’da 3 gün boyunca açık olacak olan müzemize vatandaşların ilgisi bizi mutlu etti” dedi.

İnsanların tarihlerini bilmeleri ve gerçeklerle karşılaşıp empati kurmaları için herkesin çocukları ile gelip mobil tırı görmeleri gerektiğini söyleyen Havzullah Uraslı isimli vatandaş ise “İnsanların buraya çocukları ile gelip görmeleri, tarihlerini bilmeleri ve gerçeklerle karşılaşıp empati kurmaları gerekmektedir. Tatvan’da bu faaliyetlerin olması çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Çünkü insanın tarihini, geçmişini bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.