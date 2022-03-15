banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası

Çanakkale Kahramanları Esenyurt’ta anıldı

Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına düzenlediği programda “57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!” isimli tiyatral halk oyunuyla, Çanakkale Savaşı’nda canlarını ortaya koyan 57. Alay’ın kahramanlıkları anlatıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan gösteride, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da rol aldı.

Kültür Sanat 15.03.2022, 17:28
Çanakkale Kahramanları Esenyurt’ta anıldı

Esenyurt Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı anısına düzenlediği programda “57. Alay Sancağı Çanakkale Geçilmez!” isimli tiyatral halk oyunuyla, Çanakkale Savaşı’nda canlarını ortaya koyan 57. Alay’ın kahramanlıkları anlatıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan gösteride, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da rol aldı.

Esenyurt Belediyesi, Çanakkale Savaşı’nda Yarbay Mustafa Kemal’in "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözüyle canlarını ortaya koyan 57. Alay’ın kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatral halk oyunları gösterisiyle Esenyurtlulara unutulmaz anlar yaşattı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatral halk oyununda, on binlerce şehit ve gazinin vatan topraklarını müdafaa etmek için Çanakkale’de verdiği seferberlik gözler önüne serildi. Zaferin 107. yılında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, memleketin her köşesinde mücadelenin hissedildiği tarihi anlar sergilendi. Duygu dolu anların yaşandığı oyunun sürprizi ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un asker kostümü ile sahne alması oldu. İlginin yoğun olduğu anlamlı geceye Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Ali Susuz, Veysel Bal ve Hayrettin Babahan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu zafer topla tüfekle değil, birlik ve beraberlikle kazanıldı”

Zaferin 107. yılında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Biz çok değerli bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçmişinde büyük birlikler, beraberlikler, büyük mücadeleler taşıyan, güzellikler taşıyan bir coğrafya. Çanakkale Zaferi de bu farklılığın, birlikte olmanın sonucunda oluşan büyük bir zafer. Çok büyük güçlere karşı, küçük topluluklarla büyük zaferler elde edilmiş bir savaş ve buradan galip çıktık. Bu aslında çoğunlukla yanlış biliniyor, Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı içinde aslında bizim aldığımız tek büyük zafer. Bu anlamıyla da çok önemli. Bu zaferi topla tüfekle değil; insanların yüreği, birliği, beraberliği ve inancıyla, kendilerini siper ederek almışlar. Bunları hatırlamamız lazım. Hatırlamamız lazım ki hangi toprakların üzerinde, kimlerin kanının üzerinde, hangi emeklerin üzerinde durduğumuzu asla unutmayalım. Bugün yaşadığımız küçük sorunları büyüterek ürettiğimiz büyük sorunları da ancak böyle giderebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

“Sahnede duyguları anlatmak farklı bir heyecan”

Çanakkale Zaferi anısına hazırlanan gösteride rol alması üzerine hislerini paylaşan Başkan Bozkurt, “O an aklıma ne geldiyse onu söyledim. Çok keyifli bir andı, ama hakikaten tiyatro zormuş, sahnede duyguları anlatmak, insanlara seslenmek farklı bir heyecan. Benim için güzel bir andı” ifadelerini kullandı. Gösteriyi çok beğendiğini belirten Bozkurt, çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“İzlerken onur duydum”

Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Dilek Kaya, çok duygulandığını söyleyerek, “Gururluyum, izlerken çok onur duydum. Anlatılmaz duygular içerisindeyim. Şehitlerimizi andık, hepsine rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. Çalışmanın amacına en uygun şekilde yapıldığını belirten Gökmen Uygun ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Yunus Balta Kültür Merkezi’nde halk oyunları kursuna giden ve gösteride yer alan Canan Kamiloğlu, “Bu harika projelerin devamını diliyorum” dedi. Annesini izlemeye gelen ve bir genç olarak gösteriyi gururla izlediğini vurgulayan Ezgi Kamiloğlu da, “Ağlayacak dereceye geldim, böyle bir performans sergilendiği için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“’Çanakkale Geçilmez’ hissiyatını çok güzel verdiler”

Hislere tercüman bir gece olduğunun altını çizen Nuray Üstündağ, “Çok coşkuluydu, çok güzeldi. Esenyurt Belediyesi mükemmel bir organizasyon hazırlamış. ‘Çanakkale Geçilmez’ hissiyatını çok güzel verdiler. Esenyurt Belediyesi’ne ve Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gösterdiği performans ile gururlandıklarını söyleyen Dilan Turan, “Her zamanki gibi çok güzel bir organizasyondu. Hem duygulandık hem eğlendik” şeklinde konuşurken, bir diğer vatandaş Pınar Avşar ise heyecanını ve gururunu dile getirerek, “Kültürümüzü geçmişten günümüze yansıtan kusursuz bir programdı. Salon doldu taştı, bunu görmek çok heyecan verici” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19