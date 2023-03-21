Çanakkale destanı tiyatro oyununda

Başakşehir’de Çanakkale Zaferinin yıl dönümü coşkuyla kutlandı, şehitler dua ve rahmetle anıldı.

Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de büyük zaferi tiyatro sahnelerine taşıdı. Emin Saraç Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterime, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Çanakkale mücadelesini şiir eşliğinde canlandıran öğrenciler, seyirciden bol bol alkış aldı. Liseliler gösterimin sonunda kahramanlık türküleri seslendirdi. Kaymakam Uğur Turan, öğrencileri tebrik etti.