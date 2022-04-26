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Camilere nakış nakış ayet işliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hüsn-i Hat Sanatçısı Arif Yücel, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla caminin hat sanatını yaptı.

Kültür Sanat 26.04.2022, 12:34
Camilere nakış nakış ayet işliyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hüsn-i Hat Sanatçısı Arif Yücel, bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla caminin hat sanatını yaptı.

Yücel, Türkiye’nin dördüncü büyük Kahramanmaraş’ın ise en büyük camisi olan Abdulhamid Han Camii’ni nakış nakış işledi. Şu anda yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük ikinci ve Gaziantep’in en büyük cami Şahinbey Millet Camii’nde de Arif Yücel’in imzası bulunuyor.

Hüsn-i Hat Sanatçısı Arif Yücel, “Yurt içinde ve yurt dışında, yani komple yazdığım camilerin sayısı 55- 60’ı buldu. Fakat içinde yazımın olduğu yüzlerce cami bulunuyor. Sadece cami değil, kitabeler var bunlar arasında. Ahşaba ve mermere işlenen yazılar var. Burası yani KSÜ İlahiyat Fakültesi Camii de yeni biten bir cami. Burada da özel yazılar yazdık. Daha doğrusu cami yazılarında şuna dikkat ettik. Mekana uygun ayetleri tespit etmek” dedi.

“Mekana göre ayet yazıyoruz”

Caminin yapıldığı bölgenin durumuna göre de ayet yazdığını belirten Yücel, “Mesela Kahramanmaraş Organize Sanayi Camimize yazdığım yazılar genelden iş ahlakı, helal kazançla ilgili ayetleri tespit ettik. Çalışma ahlakı ile ilgili ayetleri tespit ettik. Üniversitemizde de yazdığımız yazılar genelde, ilim öğrenmenin fazileti, ilimin fazileti, bilgi ile ilgili ayetleri seçtik. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar da ayrı bir konu. Mesela burada Alak suresini ilk beş ayetini kubbeye yazdık. İlmi öven, ulemayı öven, öğrenmeyi öven ayeti kelimeleri yazarak buna dikkat etmeye çalışıyoruz her zaman. Bu cami yazıları ile ilgili her caminin kendini özgü bir şekilde yazılıyor” şeklinde konuştu.

“Büyük heyecan duydum”

Yurtdışında Çeçenistan, Dubai, Avrupa’nın bazı ülkelerindeki camilerde çalışma yaptığını anlatan Arif Yücel, şunları kaydetti:

"Oradan da istenen ayetleri istenen ölçülerde yazdık. Abdulhamid Han Camii benim ilk büyük camilerimden birisiydi. Tabii ki çok büyük bir heyecan. Bilhassa camilere yazı yazmak çok farklı bir duygu. Onu anlatmak çok zor. Abdülhamid Han Camii’de ülkemizde çok önemli 3. büyük cami olarak biliniyor. Oradaki ayetleri belirlerken yine ilahiyat fakültemizdeki hocalarımızla birlikte beraber oturup ayetleri tespit ettik. Tabii ki bu ayetleri bu mekâna geçirme olayı da çok önemli bir ustalık isteyen bir konu. Bu ayetleri yazıları, mekana geçiren kalem işi yapan ustaların da büyük bir emeği var.”

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