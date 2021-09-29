Camiler ve Din Görevlileri Haftası “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” temasıyla başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’, bu yıl Edirne Selimiye Camii’nde düzenlenecek programla başlıyor. Programın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın açılış programı bu yıl Edirne Selimiye Camii’nde gerçekleşecek. Programın açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yapacak. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen haftanın bu yılki teması “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” oldu. Açılış etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesi Selimiye Camii’nde vefat eden din görevlileri, cami yapımına destek olan hayır sahipleri ve cami cemaatinin ruhlarına ithafen “Vefa Mevlidi” okunacak. Saat 16.00’da ise Edirne Camileri ve Selimiye Sempozyumu’nun açılış konferansı gerçekleştirilecek. Edirne Trakya Üniversitesi Başkan Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konferansı Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman verecek. Dört oturumdan oluşan sempozyumda 20 konuşmacı 16 tebliğ sunacak.

Hafta boyunca Türkiye genelindeki il ve ilçe müftülükleri, konferanslar, TV programları, dijital mecralardan yayınlar ile mevlit ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinden oluşan programlar düzenleyecek. Ayrıca emekli din görevlileri de ziyaret edilecek. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın temasıyla ilgili konu başlıklarının detayları ‘camilerhaftasi.diyanet.gov.tr’ internet adresinde de yayınlandı.