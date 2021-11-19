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Camiler Osmangazi ile ihya oluyor

Atıcılar Mahallesi’nde bulunan Veysel Karânî Camii, Osmangazi Belediyesi tarafından yenilendi.

Kültür Sanat 19.11.2021, 16:49
Camiler Osmangazi ile ihya oluyor

Atıcılar Mahallesi’nde bulunan Veysel Karânî Camii, Osmangazi Belediyesi tarafından yenilendi.

Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşup onların taleplerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın bu haftaki durağı Atıcılar Mahallesi oldu. Veysel Karânî Camii’nde kılınan namazın ardından, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile birlikte Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan cami çevre düzenlemesi, abdestlik ve tuvaletlerde incelemelerde bulunan Başkan Dündar, vatandaşlardan gelen taleplerin, mahallelere yapılan hizmetlerin yol haritasını belirlemede kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak kente değer katan vizyon projelerin yanı sıra, ilçedeki manevi değerlerin korunup yaşatılması için de büyük bir çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Atıcılar Mahallesi’nde vatandaşlarımızın, cemaatimizin talepleri doğrultusunda pek çok çalışma yaptık. Osmangazi’de 50 yıl önce kurulan mahallelerimiz, günün şartlarına göre gelişme göstermiş. Pek çok camimizin çevresi konutlarla çevrilmiş. Bizler, hem camilerimize nefes aldıracak, hem de vatandaşlarımızın bir araya geleceği alanlar elde etmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Camilerimiz, namaz sonrası mahalle sakinlerinin bir araya gelip sohbet ettikleri, birlikte vakit geçirdikleri yerler olsun istiyoruz. Bunun için de ciddi bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Cami çevresinde alan elde edebilmek için kamulaştırmalar yaparak binaları yıktıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Binaların yıkılmasıyla elde edilen alanlarda mozaik kaplama yapıldı. Bu sayede camimiz tüm ihtişamı ile ortaya çıkmış oldu. Ayrıca, çay ocağının arkasındaki atıl alanı da, abdestlik, tuvalet ve depo olarak düzenlendik. Cami avlusuna 430 metrekare parke kaplaması, girişine de güzel bir sundurma yapıldı. Bu hizmetlerin yapılmasında en büyük destekçilerimiz, yine vatandaşlarımız oldu. Mahallelerdeki sorunları en iyi orada yaşayan vatandaşlarımız bildiğiniz için, onlardan gelen öneri doğrultusunda bizler de çözüm üretiyoruz. Bu güne kadar bizlere verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sayesinde Veysel Karânî Camii’nin çevresinin açılarak, ferah bir ortama kavuştuğunu söyledi. Ödünç, “Buradaki bazı yapıların yıkılması sonucu elde edilen alana güzel bir çevre düzenlemesi yapıldı ve cami cemaati ile mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği güzel bir alan oluşturuldu. Ben, bu hizmetleri yapan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyor, mahalle halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Atıcılar Muhtarı Adem Demir ve Cami Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Uslu da, hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, kendisine bir plaket takdim etti.

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