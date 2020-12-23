Cami tabanındaki mozaikler "Daha güzel görünsün" diye cam döşeme içine alınmıştı şimdi buğulanma nedeniyle neredeyse gözükmüyor

Trabzon’da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan ve 1,5 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından bu yılın Temmuz ayında ziyarete açılan Ayasofya-i Sağir Camii Şerifi’nin zemininde cam döşeme içine alınan mozaikler yer yer terleme sonucu oluşan buğulanma nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor.

2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camii’nde 2018 yılının Aralık ayında 56 yıl sonra restorasyon çalışması başlatılmıştı. 1,5 yıl süren restorasyon çalışmalarında caminin zemininde yer alan mozaikler cam muhafaza içine alındı. Namaz vaktinde üstü halı ile örtülen bölüm namaz sonrası halıların kaldırılması ile ziyarete açık hale getirildi. Ancak cam döşeme içine alınan alanda bir süre sonra soğuk-sıcak etkileşim hesap edilemediği için camlarda büyük oranda buğulanma meydana geldi. Buğulanma nedeniyle mozaikler neredeyse görünmez hale gelirken, yetkililer soruna çözüm bulmak için harekete geçti. Buğulanmayı gidermek için yer yer camlı bölümlerin kenarlarında deliklerin açıldığı gözlendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri mevcut durumun soğuk-sıcak ilişkisi sebebiyle terleme sonucu oluştuğunu belirterek “Ayasofya Camii tabanında yer alan cam döşemede, havanın soğumasıyla birlikte soğuk-sıcak ilişkisi sebebiyle terleme oluşmaktadır. Terlemeler sebebiyle cam elemanlarda görüntü kalitesinde azalma meydana gelmektedir. Döşeme ve zemin kotları arasında yeterli yükseklik olmamasından dolayı mekanik olarak havalandırma imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle projelendirirken öngörülmüş olan ama yetersiz kalan fiziki havalandırma tertibatlarına ilişkin geliştirici önlemler alınmaktadır” denildi.

Öte yandan camiye namaz kılmak için vatandaşlar mozaiklerin genelde Cuma Namazlarında kapatıldığını belirtirken, konuyla ilgili konuşan Murat Sağlam, “Vakit namazlarını burada kılarım. Tabandaki terleme neden oluyor bunu araştırmak lazım. Mozaiklerin üzeri genelde halılarla kapalı oluyor” diye konuştu.