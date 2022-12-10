Çalmayı bilmediği bağlamanın ustası oldu

Gaziantep’te 30 yıllık bağlama ustası olan Enver Aslanyürek, imalatını yaptığı bağlamaları çalamıyor. Yaklaşık yarım asıra merdiven dayayan usta, özenle hazırladığı bağlamaların iyi ses vereninden anlarken, yaptığı bağlamaları çalamıyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde 22 yıldır aynı dükkanda saz ustası Enver Aslan Yürek, yıllardır saz yapıyor ama aylarını verip özenle hazırladığı sazları çalamıyor. Çeyrek asırlık usta, "30 yıldır bağlama yapıyorum ama çalmasını bilmiyorum. Merak ediyorum ama zamanım yok onun için fazla uğraşamıyorum. Bağlamaları günlük yapmıyorum, 5-6 tane bağlamayı alıp başlıyorum. 1-2 ay gibi bir sürede bitiriyorum. Bir de bağlama tamiri bana çok geliyor. Özellikle çevre illerden Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi illerden hep bağlama tamiri için insanlar geliyor. Çok fazla tamir geldiği için de imalat pek yapamıyorum" şeklinde konuştu.

“Bağlama yapmaktan zamanım olmadı çalmayı öğrenmeye”

30 yıldır bağlama yapıyorum, 22 yıldır aynı dükkandayım mesleğim mobilyacılık benim, bu işe geç başladım amcalarım yapardı bu işi ben onların yanında çalışmaya başladım. Onlarla birlikte çalışırdım daha sonra kendi yerimi açtım. Bağlama yapmaktan zamanım olmadı çalmayı öğrenmeye. Birkaç hoca akşam geliyor ders vermeye notaları öğrendim ama gerisini öğrenemedim çalışmaktan. Buraya gelen sanatçı arkadaşlar var onlarda buraya gelip ayarlarını kendileri yapıyor. Bendeki ölçülere göre bende bakıp bitiriyorum. Fatma Şahin’e saz çalma sözü verdim o zamanlar bir heves geldi ama işler yoğunlaşınca biraz ara verdim. Bir tek çalması kaldı onu da yakında öğreneceğim sözümün yarısını tuttum yarısı kaldı. Ben bu işi severek yapıyorum ölünceye kadar yapacağım. 60 yaşımdan sonra bu sazı çalacağım Şubat ayında gelip dinlersiniz sazlara 5-6 tane olarak başlıyorum. Oda 1-2 ay gibi bir zaman alıyor. Dışardan alıp sattığım sazlarda var. Özel ders veren hocların bozulan bağlamlarını yapıyorum. Bana hep tamirleri gelir, dışarıdan saz alıyorlar kullanmıyorlar bana da tamirleri geliyor ve bana da tamirleri kolay geliyor. Çevre illerin hepsi bana getirir Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş hep buraya getirirler bende tamirini yapıyorum. Geçen sene fiyatlar 350 - 400 TL arasındaydı bu sene 700 - 800 TL arasındadır. Bazı mağazalara ellerinde kalmasın diye bozuk sazlar satıyorlar millet de kullanamıyor bana getiriyor bende tamirinin yapıyorum. Burada ardıç, tut, ceviz ağacı var oyma isterlerse yapıyoruz istek üzerine” ifadelerini kullandı.

(İHA-SD-