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Cahit Berkay ile Cengiz Özkan ilk kez aynı sahnede

Anadolu Rock müziğin duayeni Cahit Berkay ile bağlama ustası Cengiz Özkan, ‘Anadolu Ozanlarının İzinde’ konserinde bir araya gelecek.

Kültür Sanat 23.02.2022, 15:02
Cahit Berkay ile Cengiz Özkan ilk kez aynı sahnede

Anadolu Rock müziğin duayeni Cahit Berkay ile bağlama ustası Cengiz Özkan, ‘Anadolu Ozanlarının İzinde’ konserinde bir araya gelecek.

Seyircili konserlerinin yanı sıra çevrim içi programını da izleyicileri ile buluşturmaya devam eden İş Sanat, Mart ayına Alamanya: Gurbet Türküleri konseri ile başlıyor. Konser, 1 Mart Salı, 20.30’da İş Sanat’ın Youtube kanalında izleyiciler ile buluşacak.

Özcan Ulucan (Keman), İmge Tilif (Keman), Ulrich Mertin (Viyola), Gözde Yaşar (Viyolonsel) ve İnci Yakar Birol’un (Piyano) müzikal birlikteliklerinden oluşan Ensemble Appassionata 9 Mart Çarşamba, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalına konuk olacak.

İş Sanat’ın YouTube kanalında yeni video dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümü 6 Mart Pazar, 15.00’te yayında olacak.

İş Sanat’ın dinletilerinde bu ay Orhan Veli’nin şiirleri yer alacak. “Gün Olur Alır Başımı Giderim” başlıklı dinleti, 28 Mart Pazartesi, 20.30’da YouTube kanalında yayında olacak.

Seyircili konserlerin biletleri, İş Kuleleri Salonu ana gişe ve tüm Biletix satış noktalarından temin edilebilir. Çevrim içi yayınlar ise İş Sanat’ın YouTube kanalından sezon boyunca ücretsiz olarak erişime açık olacak.

Cahit Berkay ile Cengiz Özkan ilk kez aynı sahnede

Anadolu rock müziğin duayeni Cahit Berkay ve Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden Cengiz Özkan, 11 Mart Cuma, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Anadolu Ozanlarının İzinde başlıklı konserde seyircileriyle buluşacak.

Cengiz Özkan ve Cahit Berkay’ın ilk kez aynı sahneyi paylaşacağı bu özel projede, iki üstat halk ozanlarının izini takip edecek. “Selvi Boylum Al Yazmalım” başta olmak üzere birçok filme yaptığı müzikler ile hafızalara kazınan, Moğollar’ın kurucusu Cahit Berkay ile albümleri, konserleri ve halk ozanları üzerinde yaptığı çalışmalarla geleneksel halk müziğinin virtüözlerinden kabul edilen Cengiz Özkan, “Dostun Gül Cemali”, “Ervah-ı Ezelden” gibi halk ozanlarının türkülerini seslendirecek. Solist Elif Buse Doğan ise konuk olarak katılacağı konserde, Berkay ve Özkan’a sahnede eşlik edecek. Seyircili kaydedilecek konserin tamamı 25 Mart Cuma, 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında yayında olacak.

Türkiye’den Almanya’ya çalışmaya giden gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan ve seyircisinden yoğun ilgi gören Alamanya: Gurbet Türküleri konseri, 1 Mart Salı saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında seyircisi ile buluşuyor.

Diaspora Türk’ün gerçek hikâyelerden derlediği metni, Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendiriyor. Konserde Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserleri Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar’ın sesiyle hayat buluyor. Konserde solistlere eşlik eden müzik topluluğunun başında ise Cenk Erdoğan yer alıyor. “Gurbet Treni” ve “Alın Yazım” şarkılarıyla gurbetçilerin yalnızlığını paylaşan, dönemin ünlü ismi Gülcan Opel ise konuk sanatçı olarak uzun bir aradan sonra ilk kez bu konserde sahne alıyor.

Ensemble Appassionata ile romantik döneme yolculuk

İş Sanat, 9 Mart’ta YouTube kanalında Özcan Ulucan (Keman), İmge Tilif (Keman), Ulrich Mertin (Viyola), Gözde Yaşar (Viyolonsel) ve İnci Yakar Birol’un (Piyano) müzikal birlikteliklerinden oluşan Ensemble Appassionata’yı konuk ediyor. Antonin Dvok’ın eserleri arasında bir başyapıt olarak gösterilen 2 numaralı piyanolu kentetini seslendirecek topluluğun konseri, 9 Mart Çarşamba, saat 20.30’daki ilk gösteriminden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından izlenebilir.

Orhan Veli’nin dizelerine müzik eşlik ediyor

Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletilerde bu ay Orhan Veli’nin şiirleri edebiyatseverlerle İş Sanat’ın YouTube kanalında buluşacak. Atilla Birkiye’nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı, “Gün Olur, Alır Başımı Giderim” adlı dinletide, şiirleri Metin Belgin seslendirecek. 28 Mart Pazartesi, 20.30’da ilk gösterimi yapılacak dinletiye Deniz Erdoğan Likos (soprano) ve Zafer Erdaş (bas) eşlik edecek.

Yeni video dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben”

İş Sanat’ın yeni dizisi “Çocukken Büyüdüm Ben” seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Semaver Kumpanya’nın İş Sanat için hazırladığı video serisinin ilk bölümü Mart ayında İş Sanat’ın YouTube kanalında izlenebilecek.

Terzi Mahmut Bey ve dükkânına gelen kukla İhsan’ın günlük hayat hakkındaki sohbetlerine yavaş yavaş kasabanın diğer kukla ve insanları da katılmaya başlar. Leyla Hanım, Birgül Ana, İhsan’ın arkadaşları Erkin, Sude ve Buse, Hüseyin Kaptan, Sütçü Salih, Aşçı Hatice, Dedektif Marlon, tiyatro oyuncusu Sarp karakterleri, izleyenlere kuklalarla insanların varoluş farklılıklarına rağmen, birlikte yaşayabildiklerine tanıklık etme imkânı sunuyor. “Çocukken Büyüdüm Ben”, 6 Mart Pazar saat 15.00’te ilk bölümü ile seyircinin karşısında olacak.

Hakan Tabakan tarafından yazılan oyunun yönetmenliğini Volkan Sarıöz üstleniyor. Dekor tasarımı İsmail Hazır, kostüm tasarımı Sema Öztaş, ışık tasarımı Kaan Aloğlu, kurgunun Caner Kaya’ya ait olduğu dizinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Konu, Sarp Aydınoğlu, Onur Şenol, Sibel Altan, Onur Yalçınkaya, Nisan Yenigül ve Metin Alpargun yer alıyor.

Seramik sanatçısı Soner Genç’in, Antik çağlardan günümüze para örneklerini seramikten tasarlayarak bir araya getirdiği “Zamanın Hazinesi” başlıklı sergi Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi içerisinde yer alan İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. 3 Nisan Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek sergide Antik dönem sikkelerinden Reşat altınına, erken Cumhuriyet döneminden bugünün kripto paralarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bazı para örneklerinin seramik uygulamaları yer alıyor.

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mahmut Celayir’in ‘Peykerun’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. “Simgesel, mitik ve düşsel bir varoluş alanı” olarak tanımladığı Peykerun’da sanatçı, 1970’lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunarken, yerel malzemeden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoramasını da çiziyor. Sergi 16 Nisan tarihine kadar ziyaret edilebilir.

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