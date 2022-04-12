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“Çağrı” filmi 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor

Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve selllem)’in hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu anlatan 1977 yapımı “Çağrı: İslamiyetin Doğuşu” filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip yeniden vizyona giriyor. Filmin yönetmeni Musatafa Akkad’ın oğlu Malek Akad, "Bu benim için büyük bir gurur. En iyi teknolojiyi kullanmaya çalıştık. Keşke şu an babam da bizlerle olabilseydi" dedi.

Kültür Sanat 12.04.2022, 12:44
“Çağrı” filmi 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor

Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve selllem)’in hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu anlatan 1977 yapımı “Çağrı: İslamiyetin Doğuşu” filmi 45 yıl aradan sonra 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesi ile yenilenip yeniden vizyona giriyor. Filmin yönetmeni Musatafa Akkad’ın oğlu Malek Akad, "Bu benim için büyük bir gurur. En iyi teknolojiyi kullanmaya çalıştık. Keşke şu an babam da bizlerle olabilseydi" dedi.

Mustafa Akkad’ın yönetmenliğini yaptığı Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve selllem)’in hayatını ve İslamiyet’in doğuşunu konu alan 1977 yapımı “ Çağrı : İslamiyetin Doğuşu “ filmi 4K görüntü ve 2D dijital ses kalitesiyle yenilendi. Hayatını kaybeden yönetmen Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akad tarafından yenilenen film, 15 Nisan’da vizyona girecek.

İstanbul’da filmin basın gösterimine katılan yönetmen Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akad soruları yanıtladı.

Yaptıkları işle büyük gurur duyduğunu söyleyen Akkad, "Böyle büyük bir film yapmak benim için büyük bir gurur. Sadece babam için değil bu film dünya için önemli. En iyi teknolojiyi kullanmaya çalıştık. 4K film yaptık. Çok uzun zaman oldu ama bunu yapmak benim için büyük bir onur oldu. Şimdi tekrar sinemada görmek böyle güzle bir filmi tekrar görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Akkad, büyükannesinin Türk olması nedeniyle Türkiye ile güçlü bağlar hissettiğini söyledi.

Babası Mustafa Akkad’ın Çağrı filmi ve sonrasında yaşanan süreçte büyük zorluklar çektiğini anlatan Akkad, "Çok faza zorluk yaşadık. Birçok ülkede yasaklandı birkaç yıl önceye kadar. Dünyada film çok sevildi ama babam bazen dünyada gösterimlerine katılamadı. Keşke şu an burada bizimle olabilseydi. Ama onun yaptığı işler hala bizimle" şeklinde konuştu.

Filmin Türkiye dağıtımcısı firmanın yöneticisi Pamir Demirtaş ise, “Film benim çok küçük yaşlardan beri izlediğim ve sevdiğim bir film. Malek’in filmi tekrar yenilediğini biliyorum, Malek zaten benim görüştüğüm bir arkadaşım. Film Orta Doğu’da da bu konuma gelmişti. Ben de Türkiye için böyle bir düşüncem olduğunu kendisine söyledim. Beraberce Türkiye’ye getirmeye karar verdik. Filmden ticari olarak bir beklentimiz, kaygımız yok. Daha çok babaya olan saygı ve hürmetten dolayı Malek’in çok emeği var. Eğer çok insan izlerse biz tabii ki çok mutlu oluruz. Çünkü çok güzel yenilendi her şey. Önceliğimiz filmin beğenilmesi. Televizyonda değil de sinemada farkının görülmesi. Sinemanın çok farklı bir etkisi olacağını biliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştiririz tekrardan” diye konuştu.

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