Çadır kentte yaralar sarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, devlet ve milletin ortaklığında çalışmalar bölgede tüm hızıyla devam ediyor. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketinin birinci ayında bölgede yaralar büyük oranda sarıldı.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan felaketlerin birinci ayında yaralar büyük oranda sarıldı.

“Kendimizi güvende hissediyoruz”

Depremde evleri yıkılan ve çadır kentte kendilerini güvende olduğunu ifade eden İsmail Güneş, “Depremin birinci ayındayız, şuan çadırdayız ve kendimizi güvende hissediyoruz. Rabbim devletimizden ve milletimizden razı olsun. Şuan çadırın içerisindeyiz kendimizi güvende hissediyoruz. Deprem olduğu gün evimizden kaçtık. Evimizin kapısı kapandı, kapıyı kırdım ailemi dışarıya çıkardım. O gece hiç uyuyamadık, 2-3 gün artçı sarsıntılar devam etti. Artçı sarsıntılar sonrasın da çocuklar korku içerisindeydi halen de korkuyorlar” dedi.

“Her şeyimiz mevcut, sıkıntımız yok şuan her şey güzel geçiyor”

Depremin verdiği zarar sonrası yiyecek, içecek sıkıntılarının olmadığını dile getiren Cengiz Türkoğlu, “Depremin insanlara verdiği zararlar zaten ortada, iyi kötü çadırlarımızda yaşıyoruz. Gerek ısıtıcı gerekse de mutfak araç gereç ve yiyeceklerimiz olsun her şeyimiz mevcut. Su sıkıntımız yok şuan her şey güzel geçiyor” diye konuştu.

Evleri yıkıldıktan sonra yalın ayak çorapsız dışarı çıktıktan sonra yardım kuruluşu tarafından kendisine ve ailesine çorap ve eldiven verildikten sonra teşekkürü borç bilen Ökkeş Değirmenci, “Deprem bir ay oldu. Depremde evlerimiz hasar aldı, kolonlarda çatlak olduğundan dolayı korkuyoruz eve giremiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz ilk günden beri bizlere maddi ve manevi desteği üzerimizdedir. Daha da insanlar hoşnut olmuyor devletimizden daha fazla ne bekliyorlar ne istiyorlar en fazla bu olur. Çadırda ilk bir hafta kar ve yağmur nedeniyle biraz sorunlar oldu. Çocuklar perişan oldu yine de Allah devletimize zeval vermesin bütün eksikliklerimizi giderdi. Çünkü deprem anında evimizden yalın ayak çorapsız çıktık. Bir daha da giremedik eve, her türlü yiyecek içecek eksikliklerimiz devletimiz ve milletimiz tarafından giderildi. ilk gün AFAD, UMKE, İslahiye Kaymakamlığı, İslahiye Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de bölgedeydi. Devlet bütün imkanlarıyla sahadaydı. Özellikle bir yardım kuruluşu depremden sonra biz evimizden çorapsız çıktıktan sonra o yardım kuruluşu bize çorap ve eldiven getirmişlerdi. Onlara teşekkür ediyorum. Biz böyle bir şey görmedik, depremin ikinci gününde İslahiye Meydanında çorba dağıtılıyordu. Çorba almaya utanarak çekinerek gittim hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik ilk defa bir şey de utandım. Çorba almaya gittim, orada bir genç vardı ağabeyim gel dedi utanarak yere bakarak gittim utanacak bir şey değil ama utandım” ifadelerini kullandı.