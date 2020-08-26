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Buzhane Binası’nda restorasyon çalışması başladı
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUZKA) TARAFINDAN DESTEKLENEN SİNOP BUZHANE BİNASI RESTORASYON İŞİ İHALESİ 07 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İHALEYİ ALAN FİRMA İLE 14 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE SÖZLEŞME İMZALANDI.
Kültür Sanat 26.08.2020, 08:48
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Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, restorasyon çalışmaları başlayan Buzhane Binası’nda incelemelerde bulundu.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından desteklenen Sinop Buzhane Binası Restorasyon İşi İhalesi 07 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma ile 14 Ağustos 2020 tarihinde sözleşme imzalandı.
İş kapsamında Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce teknik personeller görevlendirildi ve Sinop Belediyesi ile müşterek olarak kontrol işlemine başlandı. Buzhane Binası Restorasyonu işi 11 Kasım 2021 tarihinde teslim alınacak. Tarihi bina Sabahattin Ali Kültür Merkezi olarak hizmet verecek.
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