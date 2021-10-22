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Büyükşehir’de kültürel buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Akademisi’nin 2021/22 eğitim döneminin başında sanatseverleri ağırladı.

Kültür Sanat 22.10.2021, 15:52
Büyükşehir’de kültürel buluşma

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür Akademisi’nin 2021/22 eğitim döneminin başında sanatseverleri ağırladı.

Ziyarete eski milletvekili şair Faruk Anbarcıoğlu, Kültür Akademisi öğrencilerinden Bursa Kültürel Tanıtım Derneği Başkanı Sadık Güray, Beşten Sonra Sanat Projesi ortaklarından Bursa Musiki Sanatı Derneği Başkanı Mutafa Aydın ve Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar TSM Topluluğu, Bursa Nağme TSM Topluluğu, Aşkı Efza TSM Topluluğu, F. Dibekoğlu TSM Derneği, Gençleşen Türküler Proje Topluluğunun temsilcileri katıldı.

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa gibi tarihi boyunca şairler, yazarlar, bestekarlar, sanatçılar yetiştirmiş ve yetiştirmekte olan sanat kültür şehrinin yerel yönetimi olarak yol, su, ulaşım, yatırım, imar gibi hizmetleri yerine getirirken, özellikle önemsediğimiz şehrin sanat ve kültür hayatının devamlılığına, gelişmesine, sanatçılar yetiştiresine katkı ve destek sağlayacak türlü projeye de katkı veriyoruz” dedi.

Akademi, eğitim programlarında kayıtlı 390 öğrenci yeni döneme “merhaba” dedi.

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