Büyükşehir, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda

Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclis Üyeleri, Engelsiz Yaşam Fuarı’nda (EyafExpo) yerini aldı. Fuarda, engelliler ve engelli yakınları, engelliler için yapılan mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetleri hakkındaki yeni bilgiler edinme fırsatı bulacak. Fuarda mini konser de veren meclis üyeleri, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl 12.’si gerçekleştirilen Dünya’nın 6. Büyük fuarı olma özelliğine sahip Engelsiz Yaşam Fuarı’nda (EyafExpo) yerini aldı. 100’ü yerel yönetim olmak üzere 200 firma ve kurumun katılımı ile gerçekleştirilen fuara, yaklaşık 20 ülkeden 20 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

4 Aralık Pazar Günü’ne kadar İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine açık olacak fuarda, farkındalığı artıran, sosyal sorumluluğun altını çizen, tüm bileşenler bir arada toplanıyor.

Ziyaretçiler; ortopedik malzemeleri, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünleri ve daha birçok engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacaklar.

Faaliyet paylaşımları olacak

Fuarda öncelikli olarak engellilerin ve engelli yakınlarının yenilik ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlanacak. Yerel yönetimlerin engelliler için yaptıkları mimari çalışmalar, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşmaları için imkân sağlanacak. Kamu ve özel alanda yeni girişimlere yol açılacak, sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak.

İş birlikleri geliştirilecek

Firmalar; yurt içi ve yurt dışı bağlantılar kurarak ürün ve hizmetlerini doğru kitleye, ortak paydada sunacak, ticari birikimlerine ve marka değerlerine köklü ve vizyoner iş ağları katma fırsatı bulacaklar. Ulusal ve uluslararası ölçekte lider firmalar, kamu ve özel kuruluşlar ile bir araya gelerek "Engelsiz Yaşama" dair iş birliklerini geliştirecekler.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi üyeleri de fuara katıldı.