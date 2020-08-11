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Büyükçekmece'den endişelendiren görüntü...

Büyükçekmece’de festival coşkusu sona erdi

BU YIL 21’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ SONA ERDİ. 74 ÜLKENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN FESTİVALE, COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE BİRÇOK ÜLKE KATILAMADI. KATILAMAYAN ÜLKELERİN TEMSİLEN BAYRAKLARI DALGALANDIRILDI.

Kültür Sanat 11.08.2020, 09:39
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Büyükçekmece’de festival coşkusu sona erdi

Bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 74 ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan festivale, Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülke katılamadı. Katılamayan ülkelerin temsilen bayrakları dalgalandırıldı.

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu (FIDAF) tarafından 7 kez “Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali” seçilen 21’nci Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. 74 ülkenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan festival, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid - 19) salgını nedeniyle birçok ülke katılamadı. Katılamayan ülkeleri temsilen Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde bayrakları dalgalandırıldı.

Festivalin son gününe Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra protokol ve çok sayıda sağlıkçı ve aileleri katıldı. Program, Mehter Takımı gösterisi ile başladı. Büyükçekmece Kültürpark’ta gerçekleşen festivalde, sevgi bahçesi oluşturularak ülkelerin plakaları barış kütüğüne asıldı. Büyükçekmece Belediyesi Sahne Sanatları Modern Dans Gösterisi grubunun korona virüse dikkat çeken ilginç dans gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Festivale katılamayan 74 ülkenin mesajları video gösterimi ile davetlilere izletildi. Festivalde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü “Gelenekselden Çağdaşa” konseri programda davetlilere keyifli anlar yaşattı. Festival sonundaki Büyükçekmece Albatros Sahili’nde deniz üzerinde ses, ışık ve su gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

“Festivali korona virüsten hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına adadık“

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle festivale yurt dışından konuk alamadıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, dünyada eşi benzeri olmayan bir gösteriyle karşımıza çıktı. Dünya kültür ve sanat hayatına bir başka anlam kazandırdı. Covid-19 dünyayı sarstı ve bu sene bu festivale gelecek olan 74 ülkenin gençleri gelemedi. Festival bu yıl hiç olmayacaktı fakat ben 1 gün de olsa yapılmasını istedim. Bu festivali korona virüsten hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarına adadık. Bu festivali biz çok anlamlı buluyoruz. Bir kez daha bu festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz çok zor bir şeyi başardık cesaret ettik. Amfi alanımızda sosyal mesafeye dikkat edilerek yaptık” dedi.

“Sağlık görevlisi olarak davet edildim“

Yıllarca askeriyede hemşirelik yaptığını söyleyen Filiz Kızılkaya, “Güzel bir gün. Yıllardır kutluyoruz. Askeri hemşireyim Gata’da yıllarca hizmet verdim. Kızılay’da görev yapıyorum. Sağlık görevlisi olarak buraya davet edildim. Dua ediyoruz. Lütfen insanlar evlerinde kalsın” dedi.

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