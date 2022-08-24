Büyük Zafer’in 100’üncü yılında İş Bankası Müzeleri ziyaretçilerini bekliyor

İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle 29 Ağustos Pazartesi günü de ziyaret edilebilecek.

Büyük Zafer’in 100’üncü yılında İş Bankası’nın İstanbul ve Ankara’daki müzeleri ziyaretçilerini bekliyor. Banka, İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde Milli Mücadele destanını hafızalarda canlandıran ‘Bir Asrın Ardından / Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer’; Ankara’daki müzede ise ‘Milli Mücadele’nin 100. Yılında İstiklal’ sergileriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anıyor. Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlattığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan 100’üncü yıldönümü anısına müzeler, zaferin yıldönümünden bir gün önce 29 Ağustos’ta da açık olacak. Her iki müze de 10.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Ayrıca, İstanbul ve Ankara’nın ardından İzmir Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılan ve bugüne kadar 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan ‘Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru İstiklal’ Sergisi, 11 Eylül 2022 tarihine kadar devam ediyor. Sergi her gün, hafta içi 10.00 - 19.00, hafta sonu 11.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.

İstiklal Madalyaları, yadigârlar ve tarih iç içe

Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki Milli Mücadele cephelerine yakından bakan sergi kapsamında, İstiklal Madalyası mirasçısı aileler, koleksiyonerler ve kurumlar tarafından ödünç verilen 300’e yakın madalyanın yanı sıra 600’e yakın obje, fotoğraf ve belge ile pek çok yadigâr, müzede özel bir alanda ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor. Ödünç verilen madalyalar arasında ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile üçüncü Cumhurbaşkanı ve İş Bankası’nın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’ın İstiklal Madalyaları da yer alıyor.

Milli Mücadele’nin tarihi

Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yer alan ‘İstiklal’ Sergisi ise Milli Mücadele’yi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatırken, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; ‘On Yıllık Savaş’, ‘Mütareke ve İşgal’, ‘Direniş ve Kuvayı Milliye’, ‘Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa’, ‘Hukuk ve Taarruz’, ‘İstiklal ve Cumhuriyet’ olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.