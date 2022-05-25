Büyük koç ve manda boynuzları sanata dönüşüyor

Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden topladığı büyük koç ve manda boynuzlarını özel tasarın bıçaklara dönüştürüyor, 2 bin liradan satılan bıçaklar adeta kapışılıyor.

Bıçak ustası Emre Göçeri, alışılagelmiş Sivas bıçakçılığına yeni bir soluk kazandırdı. Büyük koç ve manda boynuzundan yapılan bıçakları gravür sanatıyla birleştirip esere dönüştürdü. Klasik Sivas bıçaklarında 22 santimetre olun bıçak boyunu da 36 santimetreye kadar uzaktı. İlk etapta 7 adet üretilen bıçaklar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedede satışa çıkar çıkmaz alıcı buldu. 2 bin TL’ye satılan bıçaklara sipariş yağdı. Göçeri, bıçak ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bıçaklarda talebi karşılamaya çalışıyor.

Alışılmışın dışına çıktı

Bıçak Ustası Emre Göçeri, sıradan Sivas bıçağına yeni bir soluk getirdiğini vurgulayarak, “Sivas bıçağımız 1 buçuk yıl öncesine kadar normal çoban ve avcı bıçağımız dediğimiz en fazla 1.5 mm eninde ve an fazla 22 cm uzunluğunda olan çakılarımızdı. Bunları değiştirelim, değişik tasarımlar katalım dedik. Hançerdeki ve kılıçtaki motifleri çakıya uyarlayalım istedik. Bu motifler çok güzel oldu ve enini 3 mm’e kadar genişletip değişik çoban çakıları, modelleri yaparak alışılmışın dışına çıktık. Bu bıçaklar Türkiye’de çok talep gördü. Müşterilerimizin çok hoşuna gitti. Değişik modeller yaptık ve tüm Türkiye’ye açıldık. Bu da yetmez dedik daha büyük ve daha özel motifli çakılar yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

En büyük boynuzları topluyor

Göçeri, bıçakta 5 mm eninde çelik kullanan başka ustaların olmadığını iddia ederek, “Hançerdeki ve kılıçtaki gravür işlemeleri çakıya uyarlayalım dedik. Daha önce hançere yapılan gravür işlemeler vardı ama çakıda yoktu. Öncellikle gravür sanatını öğrenelim dedik, öğrendikten sonra 32-36 santimetre gravürlü çakılar yapmaya başladık. Bu çakılarımızı özellikle koleksiyoner ve büyük baş hayvancılıkla uğraşan insanların talebini gördü. Bize ait olan desenleri buna uyarlayıp enlerini arttırdık. Burada ki en büyük sıkıntı boynuzu nasıl genişleteceğimizdi. Çok sıkıntı çektik, Türkiye’nin güneydoğu ve ege bölgesinde kesilen en büyük koç ve mandaları bulduk. Bu boynuzlarla beraber boyutları 32 ila 36 santimetreye kadar çakıları çıkardık. Türkiye’de bu da çok talep gördü. 5 milimetre kalınlığında çelik kullanan bir usta daha yok. Biz 2-3 milimetre olan alışılmış kalınlığı 5 milimetreye çıkardık” ifadelerini kullandı.

Talepleri yetiştiremiyor

Göçeri, talebin yüksek olduğunu ifade ederek, “Gravür işleme sanatı ile bizim özel motiflerimizi birleştirdiğimizde talepleri yetiştiremedik. İlk başta 7 adet çakıyı satışa sunduk ve aynı gün içinde sattık. Sonrasında baktık talep var, özel işlemelilerin boyutunu en az 30 cm enini ise 4-5 mm yaptık. Bu rakamlar çakı için çok büyük. Özel motiflerden sonra gravür eklediğimizde gravür çok büyük bir talep gördü. Biz günde ortalama 70 adet kargo çıkartıyoruz. En son sosyal medya satışlarımızda bu bıçaklardan 4 tane tanıttık şu an 22 tane siparişimiz var. İnsanlar seviyor, koleksiyonerler için güzel oldu. Şimdiye kadar koleksiyonumda böyle bir malzeme bulunmadı diyorlar” diye konuştu.