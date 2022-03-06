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Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Türk İslam alimi Mehmet Feyzi Efendi, ölümünün 33. yılında kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Kültür Sanat 06.03.2022, 15:19
Büyük alim Mehmet Feyzi Efendi kabri başında anıldı

Türk İslam alimi Mehmet Feyzi Efendi, ölümünün 33. yılında kabri başında düzenlenen programla anıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediyesi ve Köklü Bilgi Derneği’nin katkılarıyla Mehmet Feyzi Efendi’nin ölümünün 33. yıldönümü nedeniyle Gümüşlüce Kabristanlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. TÜRKAV Kastamonu Başkanı Hamdi Özden’in açılış konuşması ile başlayan anma töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç’in yaptığı konuşmanın ardından Mehmet Feyzi Efendi’nin ruhuna dualar edildi.

Anma programında konuşan TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden, “Mehmet Feyzi Efendi’yi seven kıymeti gönül dostlarımız, büyük milletler büyük insanlar yetiştirirler. O büyük insanlar da milletlerine yol gösterirler, yön verirler ve örnek olurlar. Toplumlarının değer verdiği o kişiler, mensubu olduğu milletinin değer yargılarını benimseyen, yaşayan ve onlara katkıda bulunan kimselerdir. O insanlar inandıkları kutlu dava için her türlü zorluklara rağmen istikametten sapmadan milletlerinin sosyal problemlerine çözüm bulurlar ve gelecek nesiller için fikir üretirler. Şanlı Türk milletinin yetiştirdiği o büyük insanlardan biri de kitabı ve kainatı kendine okuyabilen öncü şahsiyet, şehrimizin son dönem yetiştirdiği medar-ı iftiharı, Türk milliyetçiliği fikir sisteminin manevi mimarı büyük mütefekkir ve alim Mehmet Feyzi Efendi’dir. Mehmet Feyzi Efendi’nin günümüzde önemi daha da iyi anlaşılan fikir ve görüşlerinin şanlı milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için ortaya koyduğu reçetelerin Kastamonu’yu aşarak tüm Türk İslam alemine anlatılmasının çok önemli olduğunu düşüyoruz. Kan ve gözyaşının oluk gibi aktığı, zulüm ve haksızlığın kol gezdiği İslam alemi ve insanlığın bulunduğu şu buhranlı günlerde Mehmet Feyzi Efendi’nin ortaya koyduğu teşhis ne kadar da isabetlidir. Mehmet Feyzi Efendi’nin ‘İnsan bozulmadıkça nizam bozulmaz‘ sözü bu teşhise bir örnektir. İnsanlığın bugün ihtiyaç duyduğu Nebevi dil ile konuşan, hayat yaşayan ve inancını hakikat haline dönüştürmüş örnek alınacak şahsiyetlerden biridir. Hayatı ve fikirleri her dem taze, yeni ve yüreğimize yineleyen bir ruh üflemektedir. İslam’a yıllardır bayraktarlık yapmış şanlı Türk milletine sadakat ve muhabbetle bağlanmış olan Mehmet Feyzi Efendi, ülkemizin sosyal ve siyasi problemlerini de teşhis ederek, ‘Bir milletin parçalanması, birbiri ile uğraşması afettir. Bütün bu parçalanmalar tartışmalar sebebiyledir, Kur’an’ın irşadından uzaklaşma sebebiyledir‘ tespitinde bulunmuş, çözüm yolu olarak da ‘İslam ahlak ve fazileti Türklük gurur ve şuuru olarak ifade ettiğimiz fikre temel olmak üzere İslamiyet ruhumuz, milliyetimiz ve bedenimizdir. Beden sağlıklı olursa ruhumuz da sağlıklı olur. Ruh ile beden et ile tırnak gibidir, biri diğerinden ayrılmaz’ diye buyurmuştur” dedi.

Diyanet Eğitim Merkezi bahçesinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunulan programa Kastamonu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, TÜRKAV Başkanı Hamdi Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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