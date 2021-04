Bursa’ya devasa Sosyal Yaşam Merkezi

Yıldırım Belediyesi Eski Fakülte Hastanesi’nin bulunduğu Ankara Yolu üzerindeki 30 dönümlük alanda Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi inşa edecek. 1000 kişilik çok amaçlı salon, seminer, sinemalar, sanat galerisi ve bin araçlık otoparkı bulunan Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi’nin yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, nüfusu 700 bine yaklaşan ilçede sosyal aktivite alanları için yeni adımlar attıklarını söyledi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Kavşağı’nda eski Tıp Fakültesi’nin bulunduğu alanda BUSKİ’ye ait parkla birleştirilerek bir sosyal yaşam merkezi oluşturacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Burası sağlık alanıydı. Sağlık alanını da ihmal edemeyiz. Bu konunun çözümüyle çok uğraştık. Eski fakültenin karşısında DSİ ile plan uygulama çalışmamız vardı. 9 dönümlük bir arsa elde ettik. Orada tapumuzu elimize aldık. Bizim mülkiyetimize geçen alan ile eski fakülte hastanesinin alanının takasını oluşturduk. Şimdi adımlarımızı daha hızlı atıyoruz" dedi.

Duaçınarı Gençlik ve Kültür Merkezi’nin, ağırlıklı olarak gençlere hizmet vereceğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Burada bilim kültür sanat atölyelerimiz olacak. Çok yoğunluklu yapı olmayacak. Alanın yüzde 30’unu inşaat yapacağız. Eski Fakülte kavşağında olması sebebiyle trafik yoğunluğu da getirmesi söz konusu. Yoğunluğu da başka taraflara çekerek alternatif güzergahlar oluşturarak, yoğunluğu da azaltacağız. Bu proje için çok ciddi kaynak gerektiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle bu projeyi kazandıracağız. "Park et, devam et" anlamında da önemli bir nokta. İnsanımız buraya rahatlıkla ulaşacak. Metroyla her yere ulaşılacak bir lokasyona sahip. Merkez bünyesinde 1000 araçlık kapalı otopark kazandırılmış olacak" dedi.

30 bin metrekare alanı bulunan Duaçınarı Sosyal Yaşam Merkezi’nde 1000 kişilik çok amaçlı salon, seminer salonu, cep sinemaları, sanat galerisi de bulunacak.