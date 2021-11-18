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Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve 2 bin 300 yıllık geçmişiyle günümüze ulaşan Zindankapı, manzarasıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak.

Kültür Sanat 18.11.2021, 12:55
Bursa’nın zindanlarını dünya konuşacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve 2 bin 300 yıllık geçmişiyle günümüze ulaşan Zindankapı, manzarasıyla da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olacak.

Geçtiğimiz günlerde dijital müze ve sanat galerisi olarak hizmete açılan Zindankapı, Bursa’nın kültür, sanat hayatına ışık tutacak. Zindan surlarının üstünden Uludağ’ın eteklerinin izlenebildiği mekan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olacak. Zindanların baktığı tek katlı evler de önümüzdeki süreçte özel çalışmayla ışıklandırılacak.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılara kadar geniş bir yelpazede yaptığı restorasyonlarla Bursa’yı açık hava müzesine dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa surlarının önemli bir kapısını daha ayağa kaldırdı. Bitinya Kralı Prusias tarafından Romalılardan kaçarak kendisine sığınan Kartacalı General Hannibal’ın önerisiyle yaptırılan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlardan geçen, Orhan Gazi’nin kenti fethetmesiyle burçlarla desteklenen surlar, Büyükşehir Belediyesi’nin restorasyonu ile ilk günkü ihtişamına kavuştu.

Yaklaşık 3 bin 400 metre uzunluğundaki surlarda Saltanat Kapı, Fetih Kapı ve Yer Kapı’da restorasyonları daha önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Yedikule Zindanlarının bir örneği olan Zindankapı’daki restorasyonu tamamladı. Alacahırka Mahallesi’nde yer alan, ‘kanlı kuyu’, ‘işkence odası’ ve ‘kule bağlantılı koridorlar’ ile ‘zindanların’ bulunduğu Zindankapı, artık tutsaklara değil interaktif bir dijital müzeye ve birbirinden zengin sergilerin yer alacağı güncel sanat galerisine ev sahipliği yapıyor.

Zindankapı’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Zindankapı’nın proje çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Açıldığı günden beri çok ciddi bir farkındalık oluşturdu. Hafta içi ve hafta sonları BURFAŞ’ın burada hizmet verdiği mekan, dolup taşıyor. Zindankapı, bütün müzelerimizde olduğu gibi tatil dolayısıyla pazartesi günleri kapalı. Restorasyon yaparsınız ama önemli olan oraya bir fonksiyon yükleyebilmektedir. Zindankapı’yı modern çizgilerle donatarak, içinde belirli görsel sunumların da olduğu bir yer. Teknolojiyi kullanarak hazırlanan şovlarla bir farkındalık oluşturduk. Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde burası neydi ve nasıl kullanılıyorsa, onu dijital ortamda gösterdik. Kafeteryasıyla da insanlar dinlenip çaylarını, kahvesini içebiliyor. Ben Bursalı ve ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerimize, Ulucami, Emirsultan, Yeşil Türbe gibi Zindankapı’nın da ayrıcalık sunacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Zindankapı’nın Uludağ eteklerinde muhteşem bir görselliğe baktığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Gece harika gözüküyor. Bina cepheleri ile ilgili bir düzenleme yapalım, beraberinde dış cephe boyamaları ve ışık organizasyonu ile alakalı çalışmalar yapılması gerekiyor. Onunla ilgili proje hazırlıyoruz. Bu görseli gelen misafirlerin hepsinin yaşamasını istiyoruz. Bu gündüz görselini de toparlayacaktır. Beraberinde gece görseli zaten çok güzel ama daha da iyi olacaktır. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşırız” diye konuştu.

Buraya insanların fotoğraf çekmesi ve manzarayı daha iyi izlemesi için bir kulenin yapılabileceği noktasında sorulan soruyu da yanıtlayan Aktaş, “Burada kahvesini yudumlayarak manzarayı seyretmenin bile ciddi ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi ben gece burayı ziyaret eden misafirlerimize, bu manzarayı gösterdiğimde şu anki hali bile cezp ediyor. O çalışma ile birlikte burada bir selfie ya da fotoğraf çektirmek, burada bir şeyler içmenin ayrıcalığı olacaktır. Burası sur içi ve burası eski Bursa. Bursa’nın izlerini burada bulmanız mümkün. Burayı ne kadar toparlarsanız, ne kadar el atarsak, kamulaştırma yapıp alan açarsak buranın özelliğinin o kadar ortaya çıkacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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