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Bursa’nın yöresel kıyafetleri Avrupa’ya damga vurdu

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türk Kültür Festivali’nde Bursa’ya özgü geleneksel kostümler Çek medyası ve Çek halkının dikkatini çekti.

Kültür Sanat 23.06.2022, 12:08
Bursa’nın yöresel kıyafetleri Avrupa’ya damga vurdu

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Türk Kültür Festivali’nde Bursa’ya özgü geleneksel kostümler Çek medyası ve Çek halkının dikkatini çekti.

Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen 2. Geleneksel Türk Kültür Festivali’nde sergilenmek üzere Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan geleneksel Türk kostümleri Prag’a gönderildi. Festivale Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Prag Büyükelçisi Egemen Bağış katıldı. Türk kızlarının giydiği Bursa’ya özgü yöresel kıyafetler, Çek halkı ve medyasından büyük ilgi gördü.

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