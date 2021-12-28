Bursa’nın ödüllü hikâyeleri

Bursa’da 2021 yılını ‘Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı’ ilân eden Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması’ ile başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar’da tekke ile türbeleri bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlediği ödüllü hikâye yarışmasının kazananları ödüllerine kavuştu.

‘Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması’ ile ‘Sarı Saltık Gâzi Hikâye Yarışması’nın kazananları, Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin’in de katıldığı törende; ‘Bursa’nın Hanları Hikâye Yarışması’nın birincisi Erdal Güze, ikincisi Sacide Çobanoğlu ve üçüncüsü Rabia Elif Özcan, teşvik ödülüne lâyık görülen Hatice Meraklı ve Ruşen Ergün ödüllerine kavuştu.

Yine Sarı Saltık Gâzi Hikaye Yarışması’nın birincisi Nazım Taşan, ikincisi Hakan Yaşar ve üçüncüsü Muhammed Fatih Kılıçaslan, teşvik ödülüne lâyık görülen Fatma Ünsal ve Ayşe Kara, ödüllerini Başkanvekili Şahin ile jüri üyelerinin elinden aldı.

Bursa’da tarihin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak önemli fizikî projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkanvekili Şahin, bu tür etkinliklerle kent kültürüne değer yatmaya devam ettiklerini vurguladı.