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Bursa’nın ilk tiyatro kampı Söğütpınar’da

Mudanya, Bursa’nın ilk tiyatro kampına ev sahipliği yapıyor.

Kültür Sanat 17.08.2021, 16:02
Bursa’nın ilk tiyatro kampı Söğütpınar’da

Mudanya, Bursa’nın ilk tiyatro kampına ev sahipliği yapıyor.

Mudanya Belediyesi’nin ÇEKSanat Tiyatro işbirliğiyle gerçekleştireceği Söğütpınar Tiyatro Kampı, 3-5 Eylül tarihleri arasında çok sayıda tiyatro ve oyuncuyu sanatseverlerle buluşturacak. Yurdun dört bir yanından tiyatro sanatçılarının oyunlarını sahneleyeceği kampta, çocuklar için masal, dans ve ritim atölyeleri, yetişkinler içinse temel oyunculuk, Commedia Dell’arte, köy seyirlik oyunu atölyeleri ile sürpriz konuklarla söyleşi ve gösteriler yer alacak. Atölye ve faaliyetlerin tamamen ücretsiz olduğu kamp alanında konaklama için çadır ve karavanlar için yer ayrılırken, alanda elektrik, su, tuvalet ve duş hizmeti verilecek. Yiyecek ve içecek stantları ise Mudanyalı köy kadınlarının oluşturduğu kooperatifler tarafından açılacak.

Ayrıntılı bilgiye www.ceksanat.com adresi ile @sogutpinartiyatrokampiInstagram hesaplarından ulaşılabilir.
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