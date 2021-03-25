Bursalı öğrenciler kısa film yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Milli Eğitim Bakanlığı 22 Mart Dünya Su Günü’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlediği ‘Doğrusu Tasarruf’ kısa film yarışmasında Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su tasarrufuna bir kez daha dikkat çekmek ve öğrencilere bilinçli su tüketimi konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen ve her ilden bir filmin yarışma için Ankara’ya gönderildiği “Doğrusu Tasarruf” kısa film yarışmasına Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına katıldı. Senaryo yazımı ve çekimleri Gazi Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve personeli tarafından gerçekleştirilen ‘Çizgi Çek’ isimli kısa film, Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Bülbül, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kısa film çalışmasında görev alan Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi tüm öğrenci, öğretmen, idareci ve personelimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Yarışma ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medyadan yarışmaya katılan ve derece alan tüm öğrencileri kutladı.

Kısa film yarışmasında, Kayseri’den ‘Benim Adım Su’ filmi birinci, Rize’den ‘Güneş Dua Su’ isimli kısa film ikinci ve Bursa’dan ‘Çizgi Çek’ isimli film de üçüncü oldu.