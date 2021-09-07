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Bursalı gençler dedelerinin izinde

Bursalı gençler, Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, savaşın yaşandığı mekânlarda duygulu anlar yaşadı.

Kültür Sanat 07.09.2021, 11:18
Bursalı gençler dedelerinin izinde

Bursalı gençler, Çanakkale şehitliklerini ziyaret edip, savaşın yaşandığı mekânlarda duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Temiz Toplum projesi dâhilinde Bursalı gençler Çanakkale’yi ziyaret etti. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneği (İHSANDER) olarak tertip edilen Çanakkale gezisine katılan gençler, sabah yapılan kahvaltıdan sonra Kilitbahir köyündeki Namazgâh tabyası ile Rumeli Mecidiye tabyasını ziyaret etti. Ardından Soğanlıdere Hastane şehitliği ve Şahindere şehitliğine geçen Bursalı gençler, Conkbayırı ve 57. Piyade Alayı şehitliğini de ziyaret edip dualar etti. Alan rehberi Yaşar Sever, tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale muharebelerini ve Türk milletinin kahramanlıklarını Bursalı gençlere aktardı.

Hilal-i Ahmer Hastanesinde duygulanan ve buradan Şehitler Abidesine geçen 40 kişilik grup, abide önünde bol bol fotoğraf çekildi. İHSANDER Başkanı Ercan Durak, "Gençlerimize dünü, bugünü ve yarını anlamaya çalışıyoruz. Vatanımız için temiz toplum çok önemlidir. Bizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü bağımlılıktan uzak tutarak millî ve manevî değerlere bağlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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