Bursa’da şiir şöleni

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 1992 yılında Bursa’da düzenlediği ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri’, 30’uncu yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla dünyanın dört bir tarafından gelen 80 şairin katılımıyla tekrar Bursa’da yapılıyor.

Düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle her zaman sanata ve sanatçıya destek olan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dünyanın dört bir tarafından şiir dostlarını Bursa’da buluşturdu. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ilki 1992’de Bursa’da gerçekleştirilen ve iki yılda bir Türk dünyasının farklı ülkelerinde organize edilen ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri’, 30’uncu yılında Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla yeniden Bursa’da yapılıyor. Tayyare Kültür Merkezi’nde 13-14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen şölene; Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Moldova, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Irak, Yunanistan ve Romanya’dan çok sayıda şair katılıyor. 3 gün sürecek olan şölende; ‘30 yıl önceki ilk etkinliğe katılıp bugün yaşamayan’ Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Rauf Parfi, Ragıp Karcı, Tomambay Moldagali, Hamit Nutki, Mehmet Aslan ve Osman Turkay adına da şiir fasılları düzenlenerek hatıraları yaşatılacak. Ayrıca aynı organizasyon çerçevesinde Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumî ve Niyazi Mısrî adına ödüller verilecek.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şiir dostlarını şiir şehri Bursa’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bursa’nın Osmanlı devri edebiyatının ilk nüvelerinin verildiği yer olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, bir devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin ancak kendine has edebiyat-sanat eserlerinin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Bursa’nın Ahmed Paşa’dan Lamiî Çelebi’ye, Ahmed Vefik Paşa’dan Süleyman Çelebi’ye, İsmail Beliğ’den Niyâzî-i Mısrî’ye kadar çok sayıda Osmanlı dönemi edebiyatçısının yetişmesine zemin hazırladığını anlatan Başkan Aktaş, “Türk ve yabancı seyyahlar, Bursa’ya bir şekilde yollarını düşürüp seyahatnamelerinde şehrin özellik ve güzelliklerine temas etmişler. Cumhuriyet devri ile birlikte Yahya Kemâl Beyatlı, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet Ran, Reşat Nuri Güntekin ve Sait Faik Abasıyanık gibi birçok edebiyatçı, Bursa’yı eserlerine konu edinmiş. Bunun yanı sıra Bursa’da ikamet eden Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Baki Efe, İhsan Deniz, Mustafa Muharrem Tüfekçi, Cem Yavuz ve Nevzat Çalıkuşu gibi birçok edebiyatçı da eser vermeye devam ediyor. Ecdadımızdan aldığımız mirasa sahip çıkmak, yeni üretimlere ve tanışıklıklara zemin hazırlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. ‘Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’ gibi gelenekleşmiş faaliyetlere destek olmak bizim için gurur verici” dedi.

30 yıl önce Bursa’da başlatılmış bir programa Osmanlı’nın dibacesi olan Bursa’da tekrar ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu ise, Türk dünyasının en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olan şölenin 1992 yılında Bursa’da başladığını, 15’incisinin de Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ‘15 ülkeden 80 şairin katılımıyla’ yine Bursa’da gerçekleştirildiğini dile getirdi. İlk törene katılan şairlerin katılımıyla programın düzenlediğini hatırlatan Kurtoğlu, programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ile TİKA’ya, emeği geçenlere teşekkür etti.

‘Türkçenin Şiir Şöleni’ Daimi Başkanı Mehmet Doğan ise sözlerine, 30 yıl önceki ilk programda gerçekleştirdiği konuşmadan alıntılar yaparak başladı. Şölenin ilk programının Bursa’da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını anlatan Doğan, bu ateşi gönüllerine Gümüşlü Kümbet’in ebedi sakini Osman Gazi’nin düşürdüğünü söyledi. Birçok edebi ismin yetiştiği topraklarda olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Doğan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Şiir ödülleri

Konuşmaların ardından, Mehmet Doğan tarafından Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür Berat’ı verildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Türk Dünyası’ konulu şiir yarışmasının kazananlarına da ödülleri takdim edildi. Talat Ülkr ‘Azatlık Türküsü’ şiiriyle birinci, Mustafa Bilir ‘Türk’ün Türküsü’ şiiriyle ikinci ve Durmuş Kaya da ‘Sana Baktığım Zaman’ şiiriyle üçüncü oldu. Birinciye 8 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye de 4 bin TL para ödülü verildi. Adem Alan ‘Ufka Yolculuk’ şiiriyle ve Yunus Laçin de ‘Dasitan-ı Türk Dünyası’ şiiriyle 2 bin TL’lik mansiyon ödülü aldı. Yarışmada, Gular Ismailova da ‘Türk’ün Devlet Ağacı’ şiiriyle Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görüldü.