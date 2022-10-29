Bursa’da Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıldönümü, Bursa’da törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl kutlamaları çerçevesinde Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensupları tebrikleri kabul etti. Heykel meydanında düzenlenen törene vatandaşların ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Bandosu mini konser verdi. Öğrenciler şiir okurken, folklor ekipleri gösteri yaptı. Kılıç kalkan oyunu ve zeybek gösterisi vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla törene katıldı. Gösterilerin ardından geçiş töreni yapıldı. Geçiş törenine öğrenciler bayraklarıyla katılırken, asker ve polisler de bol bol alkış aldı.

Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Capolat, Cumhuriyet’in önemine değinerek, "Cumhuriyet’in getirdiği tüm kazanımlar dil, din, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Elbetteki ulaşmamız gereken hedefler ve işler vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın stratejik önemi karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkartmış ve çıkartmaya devam etmektedir. ’Her ağacın kurdu özünde’ olduğunu bilenler, bizi birbirimize düşürmek için elinden gelenleri ardına koymamaktadır. Feraset ve cesarete sahip bu millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde düşmanın hain girişimlerini her daim bertaraf etmiştir, etmeye devam edecektir" dedi.