Bursa’da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü, Bursa’da törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl kutlamaları kapsamında Vali Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol mensupları tebrikleri kabul etti. Heykel meydanında düzenlenen törene vatandaşların ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Bandosu mini konser verdi. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla törene katıldı.

Törende konuşan Bursa Valisi Yakup Capolat, "Türk milleti 29 Ekim 1923’de bir kez daha bütün dünyaya iradesine pranga vurdurulmayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Milletin idaresini esas alan ve temsil eden cumhuriyetin ilan edilmesi bir devletin temel taşlarının yerine konulduğu bir zaferdir. Cumhuriyetin ilanıyla Türk milletinin ve devletinin varlığı ebedîleşmiş, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlar toplumsal hayatımızda yer almaya başlamıştır. Zaferle sonuçlanan millî mücadelenin ardından milletimizin kendi iradesi doğrultusunda yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan cumhuriyet ilan edilmiştir" dedi.