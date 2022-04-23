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Bursa’da Ana Kucağı’ndan başkanlık koltuğuna

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde eğitim gören minikler, sadece 4 saatlik drama eğitimiyle muhteşem bir 23 Nisan kutlama filmine imza attı. Belediye başkanından, güvenlik görevlisine kadar farklı birimlerdeki çalışanları canlandıran minikler, performanslarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan tam not aldı.

Kültür Sanat 23.04.2022, 11:49
Bursa’da Ana Kucağı’ndan başkanlık koltuğuna

Bursa Büyükşehir Belediyesi Alacahırka Ana Kucağı Eğitim Merkezi’nde eğitim gören minikler, sadece 4 saatlik drama eğitimiyle muhteşem bir 23 Nisan kutlama filmine imza attı. Belediye başkanından, güvenlik görevlisine kadar farklı birimlerdeki çalışanları canlandıran minikler, performanslarıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan tam not aldı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve tüm çocukların okul öncesi eğitimden yararlanabilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ana Kucağı Eğitim Merkezleri, eğitimde önemli bir marka haline geldi. Milli eğitim müfredatının yanı sıra değerler eğitimi ile Bursa’nın tarihi, kültürü ve geleneklerini de öğrenen minik öğrencilerin yetenekleri de gün yüzüne çıkarılıyor. Alacahırka Ana Kucağı’nda eğitim gören minikler de 1 ay boyunca, haftada 1 saat aldıkları drama eğitimiyle kamera önündeki hünerlerini sergiledi. Minik film yıldızları, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama filmi için kamera karşısına geçti. Belediye Başkanı, güvenlik görevlisi, bahçıvan, temizlik görevlisi, santral memuru, mühendis, işçi, memur ve özel kalem personeli rolünü üstlenen minikler, performanslarıyla beğeni topladı.

Başkan Aktaş’tan tam not

Rol aldıkları ilk filmde geleceğin belediye çalışanları rolünü başarıyla oynayan minikler, tarihi belediye binasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Filmin ilk gösterimini çocuklarla birlikte izleyen Başkan Aktaş, minik film yıldızlarını tebrik etti. Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aktaş, "Bu sevginin, bu ilginin daha küçük yaşlarda kazandırılması adına Ana Kucağı Eğitim Merkezlerimizde 23 Nisan’ı bir fırsata çevirdik açıkçası. Bu harika filmi çocuklarımız hazırladı. Onlar başkan oldular, genel sekreter oldular, işçi, memur oldular. Geleceğin Bursa’sına çocuklarımızın ne kadar güzel hazırlandığına bizatihi şahit oldum. Ben çocuklarımızı kutluyorum ve onları geleceğe hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Film gösteriminin ardından minik yıldızlarla sohbet eden Başkan Aktaş, küçük ziyaretçilerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

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