Bursa sokakları Bir NeFestival’le renkleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yerel sanatçıları desteklemek maksadıyla başlattığı ‘Bir NeFestival’, 17 ilçede düzenlenen faaliyetlerle sürüyor. Eylül ayına kadar devam edecek olan festival kapsamında şu âna kadar yaklaşık 3 bin kişi sanatla buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen sanatçıları unutmayarak Sokak Sanatçıları Festivali’nin ardından başlattığı ‘Bir NeFestival’, renkli programlarıyla devam ediyor. Festival Eylül ayına kadar sürecek. 10 Temmuzdan bu yana Osmangazi, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Yenişehir, Nilüfer, Orhangazi, İznik, İnegöl ve Gürsu’da sahne alan sanatçılar, şu âna kadar yaklaşık 3 bin kişiyi sanatla buluşturdu. Özellikle çocukların doyasıya eğlendiği programlarda mahallî sanatçılar performanslarıyla alkış aldı.

Açık hava sanat faaliyetleriyle 17 ilçede devam edecek olan program, son olarak İnegöl ilçesinde sahnelendi. İnegöl Merkez Heykel Önü Meydanı’ndaki programda ‘Çatlak Profesör’ adlı oyun, ‘Karagöz’ün Cehaleti’ adlı hayâli, ‘Irmak Quartet’ adlı müzik grubu sahne aldı. Programda ayrıca Sinem Yılmaz tarafından animasyon, Timuçin Yıldız tarafından sihirbaz gösterisi yapıldı.