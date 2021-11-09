Bursa artık çini ve ipekle de UNESCO’da

Hanlar bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ı evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Şehirler Ağı’na dahil olabilmek için yaptığı çalışmalarda hedefe ulaştı. ‘Gelenekselden Evrensele’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmaların ardından ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında hazırlanan başvurusu dosyası, Sivas’ın dosyası ile birlikte UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından UNESCO’nun Paris’teki merkezine gönderilmişti.

Türkiye’den sadece Bursa

UNESCO’nun kültürel çeşitlilik ideallerini destekleyen ağa 2021 yılında dahil olacak kentlerin belirlendiği toplantı önceki gün UNESCO’nun Paris’teki merkezinde yapıldı. Dünya genelinde 49 şehrin dahil edildiği toplantıda, Türkiye’den Bursa’nın da ‘zanaat ve halk sanatları’ dalında üye olması kararlaştırıldı. 295 şehir arasına giren Bursa, Türkiye’den de Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar ve Kırşehir’in ardından Ağ’a dahil olan olan 7’inci şehir oldu.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Herkesi UNESCO’nun teşvik etmeyi amaçladığı şehirler arasındaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek için devletlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu da süreci başarıyla yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alması yönünde son dönemlerde yaptıkları çalışmaların olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Turizm anlamında Bursa’nın en önemli zenginliğinin tarihi ve kültürel mirası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Zanaat ve Halk Sanatları dalında yaptığımız üyelik başvurusu da kabul edildi. Biliyorsunuz Türkiye’den 12 dosya arasında sadece Bursa ve Sivas’ın dosyası UNESCO’ya gönderilmişti. Ve Türkiye’den sadece Bursa’nın Ağ’a üye olarak kabul edildiği açıklandı. Böylelikle Bursa İpeği ve İznik çinisi başta olmak üzere Bursa’mızın zanaat ve halk sanatları da evrensel değer haline gelmiş oldu. Süreç boyunca çalışmamıza destek veren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na, İl Kültür Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarında özellikle teşekkür ederim. Bursa zaten hak ediyordu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.