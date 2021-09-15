Bursa, ‘2022 Türk Dünyası Başkenti’ için iddialı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2020 Türk Dünyası Başkenti ilân edilen Özbekistan’ın Hive şehrindeki açılış programına katıldı. Aktaş, Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Başkenti’ olmakta iddialı olduğunu söyledi.

Geçen sene koronavirüs sebebiyle ertelenen ‘Özbekistan Hive 2020 Türk Dünyası Başkenti’ açılış programı, tarihî İç Kale’de yapıldı. Hive şehri, düzenlenen dans ve ışık gösterileriyle açık hava gösteri alanına dönüştü. Sanatçılar, sokaklarda birer sahne oluşturarak geleneksel müzik ve dans gösterileri sergiledi. Yüzlerce kişi sahnelenen dans ve tiyatro gösterilerine eşlik etti.

TÜRKSOY’un düzenlediği Türk Dünyası Kültür Başkenti Fotoğraf Sergisi’nin açılışı da yapıldı. Ayrıca Özbekistan’ın geleneksel motiflerini yansıtan defile de düzenlendi.

Programda sahne alan sanatçılar, Özbekistan’ın müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve Macaristan gibi farklı coğrafyalardan örnekler de sergiledi.

Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Başkentliğine aday olması sebebiyle Özbekistan’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hive’nin renkli bir gösteriye sahne olduğunu söyledi. Organizasyonu düzenleyen Özbekistan yetkililerine teşekkür eden Başkan Alinur Aktaş, "Hive çok tarihî bir şehir. Türk dünyası için çok önemli bir şehir. 2021 yılında pandemi sebebiyle faaliyetler yapılamamıştı. 2021’in sonlarına doğru da muhteşem bir final gerçekleşti. İki gün sonra 2022 Türk Dünyası Başkenti’ne karar verilecek. Bursa olarak adayız ve iddialıyız. Daha güzel organizasyonları yapmak için kararlıyız. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.