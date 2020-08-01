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Bürosunu kitap evine çevirdi

BİNGÖL’DE İKAMET EDEN EMEKLİ ZİRAAT MÜHENDİSİ CUMA KARAASLAN, KENDİ EVİNDE BULUNAN YÜZDE 50’İ VE HEDİYE EDİLEN KİTAPLARLA BİRLİKTE MÜHENDİSLİK BÜROSUNU KİTAP EVİNE ÇEVİRİP GENÇLERİN FAYDALANMALARINI SAĞLIYOR.

Kültür Sanat 01.08.2020, 10:21
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Bürosunu kitap evine çevirdi

Bingöl’de emekli Ziraat Mühendisi Cuma Karaaslan bürosunu 15 bin kitapla kitap evine çevirerek, ücretsiz hizmete sundu.

57 yaşındaki emekli Ziraat Mühendisi Cuma Karaaslan, kentteki okuma kültürüne katkı sağlamak için bürosunu kitap evine çevirme kararı aldı. Karaaslan bunun üzerine evinde bulunan ve hediye edilen yaklaşık 15 binin üzerindeki kitabı, bürosuna getirerek kitap evine çevirdi, okuyup geri getirmek şartıyla gençlere ücretsiz bir şekilde vermeye başladı.

Bir ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktığını belirten Cuma Karaaslan, “Bu kentin okuma kültürüne katkıda bulunabilmek için başladım. Hem birikmiş kitaplarımı hem de bazı arkadaşların kitaplarını bir araya getirdik. Daha sonra kapalı olan bir kitap evinden devraldığımız kitaplarla birlikte burayı gençlerimiz için açtık. Burayı ticari anlamda açmadık. Tamamen götürüp getirme karşılığında herhangi bir bedel ödemeden, kitap okuyabilmeyi ve geliştirmek adına kurduk. Burası mühendislik bürosuydu ve kitap evine dönüştürdük. Çayımız var, kahvemiz var, kış aylarında sobamız var” dedi.

İhtiyacı olan öğrencilerin sürekli kitap evinden yararlandığını dile getiren Karaaslan, “İhtiyacı olan öğrenciler sürekli yararlanıyor. Parayla satın alamayan arkadaşlar için uygun bir yer. Çocuklardan başlayarak gençliğe yönelik böyle bir faaliyeti sunduk. Yine bu yıl köy okullarına buradan kitap seçerek götüreceğiz inşallah. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Günün yorgunluğunu kitap evinde attığını aktaran Davut Bor, “Bingöl için belki bir ihtiyaçtı. Cuma hocamız sağ olsun. Buraya geliyoruz ve istediğimiz birçok kitaba ulaşıyoruz. Geniş bir kapasite var burada. Gelip kitap okuduktan sonra Cuma hoca ile güzel sohbetlerimiz oluyor. Bağlama çalıyor bizlere. Günün yorgunluğunu burada atabiliyoruz. Zamanımızı burada güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz” diye konuştu.

Cuma Karaaslan’ın arada kendilerine bağlama eşliğinde müzik dinletisi sunduğunu da ifade eden Selim Baluken ise “Benim ve kitap kurtları için müthiş bir yer. Hem günün çalışma stresini burada atıyoruz hem de gelip istediğimiz kitabı iade etmek şartıyla alıp okuyoruz. Cuma hocam da ara sıra müzik eşliğinde bizlere kitap okutuyor" ifadelerini kullandı.

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