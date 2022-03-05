Burcu Güneş, Kadınlar Günü için Ankara’da konser verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik kapsamında Burcu Güneş Ankara’da konser verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle Başkent’te 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında çeşitli programlara ev sahipliği yapacak. Bu yıl tiyatrodan kil atölyesine, panelden el emeği ürünlerin satışına kadar çeşitli etkinlikler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, sadece merkezde değil kırsal ilçelerde de kadınlara özel programlar düzenleyecek. Ünlü sanatçı Burcu Güneş de 8 Mart Salı günü BELPA Buz Pateni Pisti’nde tüm vatandaşlara açık bir konser verecek.

Hafta boyunca devam edecek etkinlikler 7 Mart 2022 Pazartesi günü saat 14.00’te AŞTİ’de “Kadın Danışma Birimi”nin açılışıyla başlayacak. ‘Belediye’de Kadın Çalışan Olmak Paneli’nden Kadın Sığınmaevi’nde üretilen ürünlerin satışına kadar birçok renkli etkinlik merkez dışında kırsal ilçelerde de devam edecek.

Burcu Güneş Başkentli kadınlar için söyleyecek

Başkent’te yaşayan kadınlar için atölye çalışmalarından tiyatroya, konserden panele kadar çeşitli etkinlikler hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, 5 gün dolu dolu geçecek programlarla Başkentli kadınları kaynaştırarak toplumsal dayanışmayı canlandırmayı da amaçlıyor.

8 Mart Salı günü 09.00-19.00 saatleri arasında 8 farklı noktada ‘fotoğraf çektirme duvarları’ aktif hale getirilerek sosyal medya kampanyasının başlatılacağı Ankara’da, 10.00-12.30 saatleri arasında ise Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda ‘Belediye’de Kadın Çalışan Olmak” adlı bir panel düzenlenecek. Aynı gün Zafer Çarşı’nda saat 15.00’te Kadın Sığınma Evi’nde kalan kadınlar tarafından üretilen ürünler için satış dükkanı açılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından BELPA Buz Pateni Pisti’nde saat 19.00’da halka açık olarak düzenlenecek konser programıyla sahne alacak olan ünlü sanatçı Burcu Güneş şarkılarını Başkentli kadınlar için söyleyecek.

Çamlıdere ve Akyurt’ta “8 Mart Festivali”

9 Mart Çarşamba günü de 09.00-17.00 saatleri arasında bir başka etkinlik de Hilton Otel’de yapılacak. ABB, UN Women ile ulusal ve uluslararası düzeyde 10 belediye temsilcisinin katılımıyla ‘Yerel Eşitlik Çalışmaları Deneyim Paylaşımı Toplantısı’ düzenlenecek.

Otel fuaye alanında ayrıca Kadın Kooperatifleri’ne ait ürünler için satış stantları kurulacak. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğiyle Altındağ Kadın ve Gençler Destek Merkezi’nde de saat 11.00’de ‘Yaratıcı Dans Atölyesi’ etkinliği gerçekleştirilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kırsal ilçelerde de hafta boyu devam edecek. Çamlıdere’de 10 Mart Perşembe günü Akyurt’ta ise 11 Mart Cuma günü 12.00-16.00 saatleri arasında etkinlikler düzenlenecek.