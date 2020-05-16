Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99768
ALTIN
386.835
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3539
EURO
7.4566

"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?

“Dingo’nun ahırı” deyiminin olağanüstü bir zaman yolcuğuna dayanan çok ilginç bir hikayesi vardır. Hikaye, Şehr-i İstanbul’da 1800’lerin sonunda başlar.

"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?

“Dingo’nun ahırı” deyiminin olağanüstü bir zaman yolcuğuna dayanan çok ilginç bir hikayesi vardır. Hikaye, Şehr-i İstanbul’da 1800’lerin sonunda başlar.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:36
2010 Okunma
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?

3 Eylül 1872’de İstanbullular daha önce benzeri görülmemiş bir taşıma aracı ile tanıştılar. Azapkapı-Ortaköy hattında yolcu taşıyacak olan bu toplu taşıma aracının adı Atlı Tramvaydır.

Atlı Tramvay, şehir hayatında adeta bir devrim yaratmıştır. Çünkü taht-ı revan, tenteli at arabası, kupa ve fayton gibi ancak zenginlerin kullanabildiği ulaşım araçlarına nispeten daha ucuz bir ulaşım aracı eklenmiştir.

Atlı tramvay ilk kez 1832 yılında New York’ta kullanılmış, ardından 1850’li yıllarda başta Paris olmak üzere birçok Avrupa şehrinde görülmeye başlanmıştır.

Sonuç olarak, atlı tramvay icadından 40 yıl, Avrupa’da kullanılmaya başlanmasından 18 yıl sonra topraklarımızda hizmet vermeye başlamıştır. Azapkapı-Ortaköy hattında 06.30 ile 19.20 saatleri arasında her 20 dakikada bir sefer yapan bu ilk hatta kısa süre içinde yeni hatlar eklenmiştir.

Burası Dingo’nun Ahırı!

Atlı tramvayların o yoğun ve en işlek döneminde Şişhane yokuşunun zorluğu ve yoruculuğundan dolayı atlar, Taksim’e vardıklarında bitik halde olurlarmış. Tramvay akışının aksamaması için yorulan atlar Taksim’deki ahırda dinlendirilen başka atlarla değiştirilirlermiş. Bugünkü Fransız Konsolosluğu yakınlarında da Dingo adlı bir Rum vatandaşının bir ahırı varmış. Şişhane-Kurtuluş hattının işlekliğinden dolayı en yoğun ahır da burasıymış. Çünkü rivayete göre ahırın sahibi Dingo, çok içki içen ve ahırı ile ilgilenmeyen biriymiş. Kayıtları düzenli tutulmayan bu başıboş ahırda kargaşa ve kavgalar hiç bitmezmiş. Bu karmaşa nedeni ile bazen yorgun atlar dinlenmeden yeniden tramvaya koşulurmuş.

Giren çıkanın belli olmadığı, kavgaların ve karmaşanın hiç eksik olmadığı bu ahırın durumu kısa zamanda herkesin diline düşmüş. Halk arasında böylesi ortamlara “Dingo’nun ahırı” denilmeye başlanmış ve zaman içinde deyim haline dönüşerek günümüze kadar gelmiş.

Son Güncelleme: 16.05.2020 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Anıt Müze meraya döndü
Anıt Müze meraya döndü
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim