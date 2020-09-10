Burak Akkul Çok Gezenti Boş Dünya ile anılarındaki seyahatleri canlandırıyor

Seyahat Yazarı Burak Akkul, Pandemi döneminde seyahat edemeyen gezginlere ilham olacak çok özel bir kitap yazdı. Geçirdiği COVID-19 rahatsızlığı sonrasında çok sevdiği seyahatten uzak kalan Akkul, zihnindeki anıları ‘Çok Gezenti-Boş Dünya’ kitabıyla canlandırıyor.

Burak Akkul, tüm dünyanın yaşadığı pandemiyle kısıtlanan seyahatlere rağmen, geleceğe umutla bakıyor ve dünyanın yeniden seyahat etmeye başlayacağı güne kadar zihnindeki gezi anılarına hayat veriyor. Akkul’un Çok Gezenti serisinin bir üyesi olan “Boş Dünya” kitabı, yazarın daha önce gidip gezdiği ülke ve şehirleri anlatacak. Okuyucular bu kitapta; İtalya’nın tarihi ve zengin gastronomisi ile ünlü şehirleri Roma ve Floransa, Portekiz’in başkenti Lizbon, Heidi’nin memleketi İsviçre, İngiltere Brighton, Dalmaçya Kıyıları, Güney Kore, Hindistan, Kırgızistan ve Çin’e doğru yolculuğa çıkacak.

Burak Akkul kitabı hazırlama sürecinden önce yaşadığı hastalığının da bu kitabı yazmasında etken olduğunu söyleyerek, “Bir önceki kitapta, “Anılarınızı zihninizde iyi biriktirin, ayaklarınızın gidemediği zamanlarda onlarla seyahat edeceksiniz” demiştim. İyi ki de demişim ve iyi ki de anılarımı iyi biriktirmişim. 32 gün boyunca hastanede, bazen gözlerim kapalı bazen açık, onlarla seyahat ettim… Ve onlarla, yolun sonuna kadar da gittim. Sondaki parlak siyah tünelin duvarına şunları not ettim: “Bak, gör, hisset, yaşa! Kendine ve çevrene zarar vermeyecek kadar hesapsız, yaşamını kısaltmayacak kadar da cesur ol.” İnsan tek bir yolun yolcusudur: hızla tükenen zamanının.” diyor. Akkul kitabında hastane sürecinden notlar da sunuyor ve hatırında kalan yoğun bakım sanrılarını okuyucusuyla paylaşıyor.

Burak Akkul’un ‘Çok Gezenti-Boş Dünya’ kitabı 10 Eylül’de Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı.

Eser Adı: ÇOK GEZENTİ – BOŞ DÜNYA

Yazar adı: Burak Akkul

Yayınevi: Hürriyet Kitap

Editör : Ömür Kurt

Yayın Direktörü: Bedri Göğalp

Yayına Hazırlık: Coşkun Şen

Basım Tarihi: 10 Eylül 2020

Basım Bilgisi: 1. Basım

Sayfa Sayısı: 320