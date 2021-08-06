Bulunduğu köye ismini veren tarihi Taşköprü yıllara meydan okuyor

Afyonkarahisar’da bulunduğu köye ismini veren Osmanlı dönemi yapılarından tarihi Taş köprü, bugün halen ilk günkü sağlamlığını koruyarak tarihe tanıklık ediyor. Altından bir zamanlar Eber ve Akşehir göllerinin sularının aktığı köprüde 40 adet göz bulunuyor.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Taşköprü köyünde bulunan tarihi köprü 1935 yılında köye de simini vererek Osmanlı döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başardı. İl günkü sağlamlığını koruyan köprünün altında bu günlerde su bulunmasa da bir dönem Eber ve Akşehir göllerinin suyu üzerinden dahi aştığı söyleniyor. Bugün sadece tarihe tanıklık etme vazifesi gören köprü görenleri kendine hayran bırakıyor.

Köy halkından Cemal Somuncu isimli vatandaş Bu Köprü Osmanlı döneminden kaldığını belirterek, “Köyümüzde zaten ismini bu köprüden almıştır, Taşköprü. Köyümüz 1935 yılında balkanlardan göç edip buraya yerleşmişler ve adını bu köprüden almıştır. Bu köprü zamanla Eber ve Akşehir göllerinin taşmasıyla üzerlerinde tadilat yapılarak yükseltilmiştir. 1968 ve 69 yıllarında Eber ve Akşehir göllerinin en yüksek olduğu dönemlerde, 40 delikli betonla yapılmış ve onun özerinden bile su akmıştır. Köprünün Osmanlı döneminden kaldığı söylenmektedir” diye konuştu.