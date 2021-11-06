Bülent Ecevit Çankaya’da fotoğraf sergisinde anıldı

Ankara Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, ölümünün 15’inci yılında “Bülent Ecevit-Siyasi Yaşamda Onurlu 50 Yıl” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde ölümünün 15’inci yılında Bülent Ecevit’in anısına açılan fotoğraf sergisi açıldı. Sergi açılışı, gazeteci, yazar ve şair olan Bülent Ecevit’in yaşam öyküsünün aktarılması ile başladı. CHP ve DSP genel başkanlığı döneminde partilerin farklı kademelerinde birlikte çalıştığı genç dostlarının katıldığı açılışta Kıbrıs Fatihi ve Karaoğlan unvanları ile anılan Ecevitli yıllar bir kez daha hatırlandı.

Tarihi belge niteliği taşıyan çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergi, 14 Kasım’a kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde görülebiliyor.