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Bühtan Ne Demek? TDK’ya Göre Bühtan Sözlük Anlamı Nedir?

Yeni duyulan kelimelerin anlamlarını öğrenme güdüsü neticesinde o sözcüğün ne anlama geldiği ister istemez merak ediliyor. Bühtan ne demek? Gündelik yaşamımızda çokça karşımıza çıkan bühtan ne anlama gelir? Kökeni ilginç olan bühtan kelimesini ilk defa işiten kişiler Google üzerinden TDK'ya göre bühtan ne demek? sorusunun cevabını arıyor. Peki, bühtan kelimesinin kökeni ne bühtan kelimesinin kaç anlamı var, TDK'ye göre anlamı nedir?

Kültür Sanat 25.10.2021, 22:41
Bühtan Ne Demek? TDK’ya Göre Bühtan Sözlük Anlamı Nedir?

İlk defa karşılaşılan ya da anlamı bilinmeyen kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Uzun yıllardan beri dilimizde yer alan ve günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesi olan bühtan ne demek? Bühtan kelimesi oldukça sık bir şekilde karşımıza çıkması dolayısıyla kelimenin anlamını ve kökenini bilmekte fayda var. Peki bühtan kelimesinin TDK’ya göre doğru anlamı nedir, bühtan kelimesinin kökeni ne, bühtan kelimesinin kaç anlamı var? İşte örnek cümleler ile birlikte bühtan kelimesine dair merak edilenler…

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BÜHTAN NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Bühtan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bühtan kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ye göre, bühtan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kara çalma, iftira

BÜHTAN KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bühtan etmek

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